臉書某粉絲專頁「Mylasada.xyz」日前在商品販售欄增加1個討論極高的畫作，竟是國立美術館的「DIY油畫」，網頁宣稱這是美術館首次公開在網路上對外販售的畫，金額約上千元，是目前熱銷商品；台灣館方隨即發出嚴正聲明，該網站所陳列販售商品皆非所典藏作品，絕無販售畫作可能。

國美館日前發布聲明「嚴重譴責假借國美館之名，行銷販售藝術品網站」，美術館說今（1）日《mylasada》網站以國美館畫作名義，對於此網路販售行銷表示嚴厲譴責；國美館指出，此網站陳列販售商品皆非所典藏之作品，該館所有典藏之藝術作品，皆為國家永久保存之重要資產，絕無販售畫作的可能，此外，對於圖像授權業務亦嚴格遵守著作財產權之規範，確保藝術家著作權不受侵害。

臉書上「Mylasada.xyz」在商品販售欄增加1個討論極高的畫作，竟是國立美術館的「DIY油畫」對方宣稱是美術館首次公開在網路上販售的話，殊不知全是一場騙局。（翻攝自臉書）

國美館特別強調，對該網站冒用本館名義，行銷、販售商品一事，已嚴重侵害本館名譽，本館除對此不肖業者鄭重提出譴責外，並將予以舉發，後續將積極與檢調合作，以遏止侵權行為再次發生。