KAI新專輯當天舉辦線上記者會，隊友世勳擔任主持人。（愛貝克思提供）

韓國男團「EXO」成員KAI在去年11月推出首張個人專輯《KAI》SOLO出道，時隔1年帶著新專輯《Peaches》回歸歌壇，顛覆以往強烈面貌，挑戰甜美溫柔的風格，驚豔粉絲，更攻佔了58國iTunes專輯排行榜冠軍，再創好成績。

專輯發售當天，KAI舉行線上記者會，隊友世勳擔任主持人。KAI表示「11月30日是SOLO出道的日子，別有意義，新專輯竟也在同天發行，並非特別計畫。SOLO出道彷彿只是昨天，時隔1年回歸真的很幸福」。專輯籌備過程就是不停在「想做的」與「能做的」2者間找到妥協的中間點，放棄雖然難受，幸虧在經過協調後，將新面貌與想做的樣貌恰到好處地結合了，對於新專輯的目標，KAI笑喊「透過展現新的面貌，希望能得到『比想像中可愛』的形象」。

主打歌〈Peaches〉是首有著中毒性旋律的R＆B風格歌曲，內容將與戀人度過的每個瞬間比作甜蜜的水蜜桃，期許能在像樂園般的2人世界裡永遠在一起。KAI表示「想展現甜蜜、親切、可愛的一面，努力表現得很浪漫、甜蜜，另外還將世外桃源的概念融入MV中，結合了東西洋的風格」。而有著「World-class performer」之稱的KAI，此次的新歌編舞上特別配合歌詞內容，以「水蜜桃」為主題，不僅將樹形象化融入部分隊形，還有採果的亮點動作。

而去年淚灑直播現場的KAI，今年也遇上同樣關卡，同樣是專輯發售前1小時與粉絲同樂的倒數直播現場，開場沒多久就迎來唸誦粉絲信環節，KAI一拆開信件就失笑，表示有了上次經驗，粉絲們根本就是集中火力想弄哭自己，所以信件內容都像詩似地特別感人煽情，卻也十分奏效，讓KAI大喊直播才17分鐘就遇上危機，好不容易才熬過，結尾時還特別驕傲地向粉絲喊話「我今天沒有哭喔」，展現可愛大男孩的一面。

KAI的第二張迷你專輯《Peaches》已在台數位發行。另外，KAI也將在本月12日舉辦首場個人線上演唱會「Beyond LIVE ＃Cinema - KAI ： KLoor」。