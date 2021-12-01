好市多自有品牌因為便宜深受消費者喜愛，連衛生紙也曾引發搶購潮，不過有網友表示，好市多的衛生紙品質每况愈下，重點還變貴，讓他相當失望，所以想改買其他款衛生紙，並向大神們求助「看到網路推薦好韌真、春風跟怡柔的衛生紙，哪款CP值更高呢？」。

一名網友29日在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文，他用了蠻長一段時間好市多的衛生紙，但慢慢覺得品質真的越來越差，外包裝很容易破掉、起屑也挺嚴重，要買也不方便，重點還變貴，讓他想退坑了。

原po表示，之前看到一篇網友詢問衛生紙推薦的貼文，看了底下留言最多人推「好韌真」、「春風」跟「怡柔」的衛生紙，讓他好奇「如果這三款衛生指比較的話，哪款CP值更高呢？」。

貼文一出引起討論，最多人推薦好韌真，「用那麼多下來只有好韌真想再回購，已經準備好要補貨了」、「推薦好韌真，全聯很常有特價」、「只推好韌真！已經推不知道幾百遍，但真的用過就回不去了」。其他網友也推薦，「這舒潔真的好用都不會破，全聯還蠻常有買一送一的活動的」、「怡柔萬歲，超級推的，三層又很會吸水」、「超推怡柔，趁特價的時候買回家用，真心覺得CP值超高」、「只用春風，沒辦法，屁屁喜歡它」、「有錢買舒潔，cp值買柔情」。