胡軍在《藍宇》鐵漢柔情的形象吸引大批粉絲追隨。（甲上提供）

金馬評選50位華語電影大導之一的關錦鵬，擅以鏡頭處理女性議題，歷年經典作品包含《女人心》、《阮玲玉》、《胭脂扣》，被譽為「最懂女性的電影導演」，助攻張曼玉奪下柏林影后奠定影壇地位，傳奇天后梅艷芳為他請出當紅巨星張國榮共演，在華語電影史創造無數經典作品，屢獲國際影壇大獎肯定。

導演關錦鵬在訪問中曾表示，因為親身見證母親與妹妹是如何勇敢面臨困境，遂將個人成長經歷內化成為創作養分，希望能透過角色呈現女性獨有的韌性。台灣觀眾最為難忘的愛情經典片《藍宇》則是他首部以雙男主角的電影，人物刻劃細膩綿密，超越性別的真愛感動無數觀眾，導演關錦鵬道出觀察：「這部電影去了很多地方，我發現觀眾其實沒有太在意性別，單純是2人10年之間的情感引起感動。」不畏禁令堅持開拍，上映後果然成為現象級電影，走過20年同樣經典不敗，證明自己不只懂得女人心，也拍出男人的深情真意。

和關錦鵬合作過的演員都對他讚譽有加，梅艷芳、張國榮更在合作《胭脂扣》後與關錦鵬成為知心摯友，當年《藍宇》於香港上映宣傳時，張國榮現身首映活動情義相挺，私下交情好的胡軍也在談話性節目上感性緬懷：「在香港首映的時候，哥哥一直陪在我們身邊做活動，哥哥怕別人不關注我們，特別為我們造勢。」更透露張國榮認為《藍宇》這部電影格局大，是拍給所有人看的，因此相當敬重胡軍、劉燁，並曾對胡軍表示自己非常非常愛捍東這個角色，大讚：「沒想到你年齡這麼小，可以把這個角色演成這樣。」

為該片被導演磨戲磨得心理崩潰的胡軍則向張國榮訴苦，搞笑頻喊：「哥哥，你不知道我吃了多少苦，關錦鵬不是人啊！」逗得張國榮哈哈大笑，感嘆一切彷彿昨日，並形容前輩張國榮是極為精緻的人，個性非常有愛又在乎他人感受，雖然兩人相識僅短短3年，每次相見都讓他感觸深刻。電影《藍宇》4K數位修復版將在本月10日上映，片商為回饋廣大粉絲，特別加開20周年紀念場，至全台指定戲院購票即贈送限量紀念版A3海報乙張，相關資訊請洽甲上娛樂粉絲專頁。