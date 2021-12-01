性感網美安希（本名莊惠如）不僅是JKF女郎，IG也擁有超過百萬的粉絲，在網路上相當有名氣，常不吝於分享性感美照的她，近日曬出超火辣穿搭，並順便幫自己拉票，養眼畫面讓人看了都快噴鼻血。

安希穿上白色針織洋裝，背後整個大挖洞，讓她白皙春光全洩，不僅大露美背，超兇上圍也完全包不住，側乳失守渾圓胸型整個一覽無遺，還小露神秘黑影，差點就要走光，火辣指數破表，讓人看了眼紅心跳。

而近日第三屆百大JKF女郎票選即將結束，安希也不忘幫自己拉票，「今天也要幫我投票呀，剩最後一個月惹」，粉絲看了都驚呼「這也太辣惹，動作太大容易走光」、「太美了」、「這套我喜歡」。

外型甜美的安希，雖然身材嬌小，卻擁有傲人F級上圍，從學生時期就是人氣網拍模特兒，因此擔任展場女郎也累積不少名氣，私下熱愛Cosplay，而她即使擔任會計師，也會利用假日接通告，之後決定以此為正職，今年更被選為第二屆JKF百大女郎第二名，IG吸引超過127萬人追蹤，也活躍於各大綜藝節目，讓她人氣持續攀升。