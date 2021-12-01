經濟合作暨發展組織（OECD）1日發布最新「全球經濟展望」報告，警告全球通膨攀升幅度恐高於原先預期，且持續時間可能更久，令家庭與企業面臨物價加速成長風險。

OECD表示，高通膨已成為全球經濟前景的主要風險。該機構如今預估，美國2022年通膨率平均約4.4％，高於該機構9月時預估的3.1％，2023年料降至2.5％，依然高於聯準會設定的2％目標。

歐元區明年通膨率預估為2.7％，高於OECD上次預測的1.9％，而2023年可望跌至1.8％，低於歐洲央行設定的2％目標。

OECD在報告中亦指出，全球經濟持續復甦但動能減弱，且各國之間復甦程度不均，原因在於疫苗分配不均，以及新變種病毒帶來不確定性。

OECD預估，全球今年經濟成長率可望達5.6％，明年成長4.5％，2023年放緩至3.2％。美國今年經濟估成長5.6％，2022年放緩至3.7％。中國今年經濟增速預估為8.1％，明年降至5.1％。

歐元區今年經濟成長率預估為5.2％，明年為4.3％。日本今年估成長1.8％，明年升至3.4％。韓國今年經濟增速估4％，明年降至3％。