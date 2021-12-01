民進黨立委高嘉瑜驚傳上月遭現任男友林秉樞施暴，而林的身分背景和過往，也成為各界關注的焦點。林男現在政大念博士班，近年也以「Raphael Li」為筆名在媒體投稿及撰寫專欄，且他在2019年時還在廣播節目《POP大國民》接受作家蔡詩萍的專訪，大談「柯文哲的目的不是拉下蔡英文，而是拿下總統府」。

林秉樞曾於2019年7月23日在廣播節目《POP大國民》接受專訪，雙方談論的主題是當時林曾寫過的一篇文章《柯文哲的目的不是拉下蔡英文，而是拿下總統府》。主持人蔡詩萍介紹他時還開玩笑說，林希望自己用「Raphael」這個名字介紹他，「他顯然對他自己的臉比較有信心，對他的名字比較沒有信心」。同時，蔡詩萍也指出，林在政治、財經、金融、藝文和國際局勢等領域都有涉獵。

蔡詩萍在專訪中詢問林秉樞，認為台北市長柯文哲是怎麼樣的人？林回答，柯文哲比較沒有明確的價值主張，並指柯的支持者和時代力量支持者的重疊性很高，還包括不少原本支持民進黨的民眾。而一開始柯文哲和民進黨走很近，但他和他的支持者對被貼標籤很反彈，「他的變色速度很快、改正自己的速度也很快，精算的統計科學也蠻厲害的」。

林秉樞還指出，柯文哲比較強的部份是在空戰，他從網路起家，並以講話無厘頭、大砲出擊和非典型等特點著稱。而柯文哲身為醫生，非常相信統計科學，他還建立戰情室，請來很多專家評估，且柯文哲在這塊也做得不錯，網路聲量的掌握很明確，也據此來擬訂自己發言和政策。