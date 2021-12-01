疫情期間有，許多滯外國人無法回到國，導致報稅「身分差異」而引發爭議，賦稅署官員表示，可以依據往年度身分來認定，國稅局從寬來處理。

有關申報綜所稅問題，財政部2012年發函，所謂納稅「居住者」的定義為，要在國內有戶籍，課稅年度(1月1日到12月31日)中在國內住滿31天或住1天以上但經濟中心在台灣；其次是在國內沒有戶籍，在同一課稅年度國內住滿183天。

如果是「居住者」可以與國內一般報稅義務人一樣，所得扣除免稅額、扣除額後按累進稅率5％到40％課稅；但是如果是「非居住者」股利所得扣繳21％、薪資所得18％。對於滯外國人來說，因無扣除額可扣抵，採「非居住者」身分報稅不見得有利，所以才會引發申報身分的爭議。

財政部官員表示，新冠疫情是自2019年底爆發，今年5月報稅就有民眾遇到「身分」問題，財政部從寬解釋，民眾疫情期間(由指揮中心認定)滯外無法回台，可參考2017年、2018年度身分申報，稽徵機關如果有查核需要，按個案情形提供相關事證從寬處理。

地價稅方面，因為疫情因素，無法回國而導致戶籍遷出，是否仍可適用自用住宅地價稅率為千分之2優惠稅率，也是外界所關注的焦點。

賦稅署表示，若是配偶、直系親屬還設籍，就沒有問題；但若是無人設籍，當年度若已申請自住優惠，不受影響；但若隔年度還想繼續享自住優惠，則需在隔年的9月22日以前配偶或直系親屬設籍遷入，權益也不會受到影響。