韓國犯罪動作電影《獵魂者》在韓國上映7天穩坐票房冠軍，更衝出42億韓元（約1億台幣）的票房佳績，導演尹在瑾也帶著主演尹啟相、林知衍等人來到戲院謝票。繼《犯罪都市》後再創新電影代表作的尹啟相除了感謝粉絲，也分享自己期待又緊張的心情，他說：「首映的時候我無法好好欣賞電影，好幾度閉上眼睛、不敢看自己的演出，因為我真的很努力想把戲演好，只希望觀眾能看得開心滿意。」

片中，尹啟相飾演的失憶男子在找回自己身分的同時，要適應靈魂每12小時就住進另一個新身體的瘋狂狀態，還要躲避來自各方的奪命追殺，過程中遇見了冒著生命危險找尋未婚夫下落的陌生女子，他卻下意識想要保護她。而戲外，今年8月才新婚的尹啟相在宣傳時流露滿滿幸福感，受訪時表示直到首映前都還對自己的演出感到懷疑，不過因妻子一句話卸下心中大石，「妻子看完首映非常滿足開心，說她很喜歡這部電影，我也為此感到自豪」。日前上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》與好友劉在錫聊到新婚生活，也止不住微笑喊：「我覺得很幸福，心中產生了安定感，有種落地生根的感覺。」而被粉絲問到節目上贏得的100萬韓元獎金拿去做什麼，尹啟相則秒達「送我老婆」，狂放閃羨煞旁人。

而對於電影即將於本週五（3日）在台上映，尹啟相也特別錄製了問候影片向台灣觀眾打招呼，並邀請觀眾一起進戲院解謎「12小時換一個身體」神祕男主角的真實身分，他說：「我是誰？我為何身處險境？卻又擁有高超的槍法和格鬥技能？請大家一起進戲院尋找答案吧！」