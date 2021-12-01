台灣漫畫家葉宏甲筆下經典之作《諸葛四郎》將以全新3D動畫面貌躍上大銀幕。（牽猴子提供）

台灣本土3D動畫電影《諸葛四郎─英雄的英雄》首度攻佔春節檔，讓老中青三代都為之瘋狂的台灣漫畫傳奇英雄「諸葛四郎」，將以全新3D動畫面貌再現世人眼前，不僅還原老書迷的童年感動，片中許多台式笑點更成功擄獲小朋友芳心。今（1日）釋出最新幕後花絮一探電影的製作緣起，沒想到歡樂的動畫背後竟藏有洋蔥，監製葉佳龍為了一圓漫畫家父親葉宏甲的夢想，不惜離開高薪的科技業、創投領域，轉身投入動畫產業，希望台灣人再想起諸葛四郎這位英雄。

台灣漫畫家葉宏甲筆下經典之作《諸葛四郎》誕生於1958年，推出後便轟動街頭巷尾，足智多謀、武藝高強的諸葛四郎迅速成為台灣元祖英雄，卻在發展正熱之際碰上漫畫審查制度，不能蒙面、沒有怪獸，甚至連寶物都禁止出現。諸葛四郎不僅沒有辦法拍成卡通，就連漫畫都沒有辦法繼續畫。最新釋出的花絮中，監製葉佳龍回憶父親：「他的一生就是獻給漫畫，不管順境、逆境，他都很認真在那邊畫畫，畫漫畫是他唯一的生命。」漫畫家葉宏甲在審查制度下奮鬥了6、7年，雖然最後仍走向失敗，但在葉佳龍心中：「我爸爸還是一位英雄！」他也在《諸葛四郎─英雄的英雄》藏了小巧思，要替父親葉宏甲發聲，希望能安慰他的在天之靈。

監製葉佳龍（最右）為了幫父親圓夢，不惜離開高薪科技業轉身投入動畫產業。（牽猴子提供）

這部台灣國寶級原創漫畫IP，幸運在2017年遇見紙風車劇團，並成功改編為舞台劇引起熱烈迴響，葉佳龍説：「老書迷看兒童舞台劇流淚，小朋友非常喜歡全場歡笑，讓我訝異爸爸筆下的角色，經過60年依然受到孩子們的喜愛。」也讓葉佳龍不惜代價，決定將諸葛四郎做成3D動畫電影。葉佳龍堅持動畫風格不能脫離原始漫畫的設定，特別保留了老書迷的回憶，再增添天馬行空的想像吸引新世代的年輕人，導演莊永新表示：「其實覺得這部電影真正的導演是葉大哥，他心中有一把尺，而那把尺是諸葛四郎與書迷們的約定。」

耗時3年、斥資5000萬元打造的動畫電影《諸葛四郎－英雄的英雄》描述魔鬼黨領袖「笑鐵面」為了爭奪傳世神劍，將桂國公主戴上鐵面具，威脅桂王拿鳳劍交換解開面具的鑰匙。諸葛四郎受桂王託付深入賊窟，正邪交戰時卻腹背受敵，困境中英雄勇敢集結，和組織龐大的魔鬼黨展開一場鬥智、鬥力的搶奪寶劍大戰，將於明年1月28日農曆春節磅礴獻映。