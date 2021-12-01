新北市政府地政局統計，11月房市交易移轉棟數7113棟，較10月增加688棟，增加幅度10.7％。
地政局表示，其中交易移轉棟數以三重區、林口區、板橋區增加較多，與10月相較分別增加173棟、149棟、145棟，分析原因，主要因新成屋移轉棟數增加所致，而新成屋交易主要集中在二重右岸重劃區、板橋江翠、林口新市鎮等整體開發區。
另以交易案件量來看，新北市11月交易件數為7696件，較10月增加736件，增加幅度10.6％。
新北市政府地政局統計，11月房市交易移轉棟數7113棟，較10月增加688棟，增加幅度10.7％。
地政局表示，其中交易移轉棟數以三重區、林口區、板橋區增加較多，與10月相較分別增加173棟、149棟、145棟，分析原因，主要因新成屋移轉棟數增加所致，而新成屋交易主要集中在二重右岸重劃區、板橋江翠、林口新市鎮等整體開發區。
另以交易案件量來看，新北市11月交易件數為7696件，較10月增加736件，增加幅度10.6％。
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