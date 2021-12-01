全台最後一場周年慶盛會，天母SOGO 今壓軸登場；首日賣況以國際名品，化妝保養，保暖服飾＆家電，3Ｃ影音及大家電熱銷；冷氣團發威，氣溫急凍下探10度，今銷售主力的保暖商品成長近1成，其中較高單價的女裝保暖外套、大衣、上衣最暢銷。

近日指標民生消費品牌陸續調漲，引發消費者對於通膨的憂慮；SOGO表示，料理油品等民生物資，成為今年天母周年慶民眾搶購的特殊現象；整體來看，今年周年慶，食用油＆醬油等箱購業績較去年同期成長兩成。

從內湖地區來的主顧客李小姐，一早8點40分不畏低溫，排隊搶購人氣箱購商品橄欖油，省荷包就趁現在。另外，居住於西門的詹小姐也表示近日剛搬新家需添購家電，市售比價過後，最優惠的回饋就在天母SOGO。

周年慶必搶重點化妝品限日限量組，資生堂國際櫃-NO.1乳霜王組限量150個以及資生堂東京櫃-女神妝前乳1＋1組限量20組，於中午12點半就完售。