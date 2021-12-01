由日本娛樂龍頭吉本興業株式會社主辦的日本東北3縣的POPUP快閃活動「東北旅遊趣」將在「台北南港蔦屋書店」登場。讓東北旅遊更加身歷其境的「VR線上觀光活動」也同時開跑，讓線上觀光活動的参加者進入VR空間內，吉本興業旗下居台Long Stay藝人「漫才少爺」則會在VR空間内與外同步導遊東北。

VR讓觀眾身歷其境，直呼神奇。（吉本興業提供）

2011年3月的東日本大地震時，東北３縣的宮城、岩手、福島等地受到了台灣的大力援助，為了讓彼此之間的羈絆更加堅定，各地區的日台親善協會也將透過活動中播放的影片，以台灣人的視角來介紹日本。近日COVID-19新變異株Omicron擴散全球，讓日本又收緊邊境管制，正好藉VR技術讓思念日本旅遊的民眾身歷其境、實現感官之旅。

日本東北3縣「東北旅遊趣」活動以VR立體呈現當地方風光。（吉本興業提供）

在POPUP快閃空間內不僅販售東北3縣的傳統工藝「木芥子」、也展示著名的南部鐵器，還將播放東北地區精采影片，以台灣與東北3縣之間「發現羈絆」與「宣揚魅力」為企劃主題，一同發掘位於宮城、岩手、福島等地與台灣間的牽繫與緣分。各場參加人數有限，在VR參加者進行體驗的同時，也會在會場內的大螢幕上同步播出影像。

日本傳統手工藝「南部鐵器」享譽全球。（吉本興業提供）

中視新聞日前播出的《60分鐘》節目與和日本朝日電視台合作，邀請了居日多年的台灣YouTuber「Mao」，赴當地看「怪獸哥吉拉大鐵壺」、意外發掘「日式拉麵配角筍干」是台灣人發明趣史等人文風情與景色，都將在「東北旅遊趣」活動中豐盛呈現。

日東北旅遊趣播放資訊（中視新聞《60分鐘》畫面）

https://www.youtube.com/watch?v=XvsSA9gBLFQ&feature=emb_title

「東北旅遊趣」活動資訊 日期：2021年12月4日（六）～12月12日（日） 地點：台北南港蔦屋書店 台北市南港區忠孝東路七段369號 CITYLINK南港店 （免費入場）

VR活動時段 2021年12月4日（六） 第一場14:00～15:00、第二場15:30～16:30 2021年12月11日（六） 第一場14:00～15:00、第二場15:30～16:30 10名/場 （配戴VR觀賞5名、一般觀賞5名）詳細參加方法依現場為主。

官方臉書

https://www.facebook.com/yoshimoto.taiwan