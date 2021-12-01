中信兄弟1日以5比0完封統一獅，奪下暌違11年的總冠軍，這是隊史第8冠，也是中信入主後首冠，賽後總教練林威助透露自己在大賽前一晚還掛了2次急診，一度擔心無法到場執教，「還好最後有hold住，我只想要堅持在我的崗位，不管是好還是壞，沒想到結果是這麼美好。」

中信2013年底入主兄弟後，從2014年起8年有7次打進總冠軍，但前6次都鎩羽而歸，被球迷戲稱「安心亞」，期間也換了6任總教練，直到今年林威助從二軍上位，終於打破「7年6亞」窘境。回想起接下一軍總教練任務，「助總」坦言壓力非常大，「我一直想讓球員變好、變強，這些球員也跟我一起走到現在，得到最好的結果。」

老闆辜仲諒也親自到台南見證球隊奪冠這一刻，賽後他一一與球員、教練擊掌，最後擁抱林威助，並在他耳邊「咬耳朵」，林威助透露：「辜老闆說，『他相信我做得到，他說你的努力我有看到。一整年最感動就是現在，今年球季又特別長，打了快一年的球，結果是這麼美好的果實，非常高興。」

林威助2014年返台加入兄弟，當時還是球員身分的他，進球隊第1年目標就是要幫球隊奪冠，「沒想到現役時沒辦法拿冠軍，但在我執教第1年就有辦法奪冠，我覺得也是很美好。」

終於中止「安心亞」魔咒，林威助笑說最想做的事就是放空，因為事實上，在大賽開打前一天凌晨2點，他因腸胃感染還到醫院掛急診，「我當時心想不會這麼衰吧，在總冠軍了還沒辦法站在總教練位置執教，還好最後有hold住，醫生也讓我回來，不然可能會住在醫院（度過總冠軍賽）。」