藝人張韶涵日前到《魯豫有約之大咖一日行》擔任嘉賓，聊到事業低潮曾表示「永遠要記得，不要讓任何人威脅你，你要有本錢。」而「本錢」是什麼？她說：「你必須得有本錢，不需要求著別人給你工作！」坦言最低潮時，幫助自己最大的一首歌，就是家喻戶曉的〈隱形的翅膀〉，「真正妳有遇到一些事情的時候，妳反而覺得，妳看那個時候，唱著這樣的歌的自己，一定要記得啊。」

張韶涵近日接受LiTV專訪，憶起15歲開始就希望可以站在舞台上唱歌，如今真的成功了，而凡事總先為別人設想的她，聊到疫情尚未開始前的一場演唱會，當時她因前晚吃壞肚子，導致身體不適嚴重脫水，原本評估緊急取消，可一想到歌迷期待會落空，心中就湧上許多不捨，最後與醫療團隊評估當下狀況，她仍堅持上台，「當時我每一段表演完，到後台這短短數分鐘，醫護人員都馬上為我量血壓跟監測指數，這件事，只有身邊的工作人員知道而已，在他們幫助下，我完成了演唱會，而且一首都沒漏的完整演出，近距離看到歌迷的感動，工作人員上下一致的齊心，都是我最美的回憶！」

張韶涵寵粉出名，心心念念為了歌迷即使身體不適仍克服一切站上舞台。（LiTV、世詮提供）

除了唱歌，張韶涵曾演出《海豚灣戀人》、《愛殺17》人氣作品，演技也備受肯定，被問到是否還有機會再拍戲？她凹不過懇求莞爾笑說：「不排除未來有接戲的可能，但目前還是以唱歌為重考量。」至於歌迷心心念念的新專輯預計何時推出？她也坦言製作過程不亞於一場演唱會規格，自己必須從頭到尾參與，因此暫無確切時間。

隨著即將迎向2022年，以及1月19日生日的她，預計會怎麼度過？張韶涵則笑說：「哇！我還真是沒過節的習慣！已經有好多年的跨年跟生日，我都是在工作，其實我是這樣的，不管問我新希望或是什麼，我要人生過的精彩，因此每一天我都努力過得充實，每一天都是節日！」