民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，昨在律師陪同下提告，引發各界關注。對此，網路紅人「黑心律師」楊律師表示，他高度懷疑林男就像自己以前處理過的渣男一樣，「詐欺侵占女人的錢」，因為林秉樞只是無業的學生，他的父母曾因受家暴而聲請保護令，他的生活費那來？他質疑，林男除了打女人外，也很可能同時騙女人的錢。

楊律師先是在臉書發文表示，他是刑事律師較常處理詐欺侵占或家暴案。而他處理過的案件雙方顏值都不錯，男生很聰明，也很會騙人與騙錢，工作與財力不怎麼樣，脾氣也很不穩定，但極少對外展現出來，所以外人大多看不出來。他推測會這樣是因為男方本身沒有很好的工作及財力，因而有些自卑感，所以對外會比較低姿態。

楊律師指出，恐怖情人最可怕的不是動手的那一刻，而是他長期在日常生活中的精心佈局。舉例來說，如果他要的是錢，他就會用各種理由將雙方的錢與帳混在一起，但整體來說的結果是「男方得到很多付出很少，女方付出很多得到很少」。

楊律師透露，如果女方發現不對勁，想要告男方的時候，男方就會說「我也曾為她付出很多，還幫她代墊，她還欠我…」。並將所有自己付出的事項舉出來，因為他會特別保留單據及資金流向，而女方付出的多是無法舉證的現金，更別說還有很多金流與行為都是經過女方同意的，所以有些朋友、檢察官與法官甚至還會反過來同情男方。

對於高嘉瑜提告，楊律師今(1日)再度於臉書發文表示，這幾天的新聞及輿論都聚焦在林秉樞對高嘉瑜家暴、傷害、強制、妨害秘密等，若單從訴訟的角度來看，本案這些罪名都很容易成立，講白了閉著眼都能打贏，因此他會再關心其他大家忽略的問題。

楊律師表示，自己一直懷疑林男就像自己以前處理過的渣男一樣詐欺侵占女人的錢，何況林秉樞只是無業的學生，他的父母曾因受家暴而聲請保護令，他的生活費那來？新聞都鬧這麼大了，馬上又有女人來他房間陪他，他甚至要求該女代為處理飯店的費用？

他坦言，未來若有更多被害女「me too」時，自己希望媒體們千萬要記得問關於錢的問題，因為男人除了打女人外，也很可能同時騙女人的錢。