核四啟用公投處於拉鋸，新北市長侯友宜的傾向，成了爭議焦點。侯市長反對意見在於核廢料處置地點，一直擔心核廢料永久留在新北市，而不敢通過乾貯場的水保執照。然而原能會的網站其實早已說明清楚，乾貯場不是最終處置地點 。

點開原能會網站，在> 便民專區 > 民眾常見問答集 > 放射性物料管理，就看的到簡明易懂的核廢料相關須知，包括「低放射性廢棄物」、「用過核子燃料乾式貯存」、「低放射性廢物棄最終處置」、「高放射性廢棄物最終處置」、「核物料與核燃料循環」，每一個都說明的清清楚楚。

網站提到，低放射性廢棄物來自核能廠、醫療院所、農業、工業與學術研究機構所產生，核電廠產生的低放射性廢棄物為主要來源，但是自醫療診斷、治療及輻射滅菌；農業滅菌、品種改良，以及工業材料、非破壞性檢測、厚度量測，還有術研究的考古、地球科學、地質學以及先進的材料分析與製造等，都會產生低放射廢料。並非沒有核電廠，就沒有核廢料。

有廢料就要處理，低放廢料的處理有非常仔細的步驟，液態低放廢料需要收集、過濾、除礦、取樣、回收/排放，或者蒸發濃縮處理；而乾性低放廢料則是分類、輾碎、配比、焚化，產生的煙氣會過濾、偵檢，然後再排放；至於灰渣則裝桶，與混凝土混合儲存。

原能會網站說明低階核廢料的鋼桶貯放。(圖/原能會)

台電所研發，並通過國際原子能總署(IAEA)的廢料減容技術，使低階廢料的累積速度比以前更慢。

下一個就是「用過核子燃料乾式貯存」，也就是核一核二廠所面臨的局面。網站提到，用過核燃料仍留有高溫，必須就近放在廠內池裡冷卻，待貯存一段時間（約10年以上），就可移至乾式貯存場。

乾式貯存是將核燃料置於金屬容器內，充填惰性氣體後加以密封，藉由上下對流的空氣自然冷卻方式來散熱。其中金屬容器與外部混凝土護箱都是優良的輻射屏蔽物，因此人員在乾貯箱旁是沒有安全與健康問題的。

網站特別提到，乾式貯存場不會是永久儲存場，依據「高放射性廢棄物最終處置及其設施安全管理規則」的規定，高放射性廢棄物最終處置地採取深層地質處置，係指地下300至1000公尺深處，使射性核種與生物圈安全隔離。因此置於地表的乾式貯存場必然不是永久處置設施，也不可能變成「永久儲存場」。

最後，網站也提到最終處置的預估時程表：據台電公司依放射性物料管理法提報之「用過核子燃料最終處置計畫書」，全程共分為「潛在處置母岩特性調查與評估」(2005~2017年)、「候選場址評選與核定」(2018~2028年)、「場址詳細調查與試驗」(2029~2038年)、「處置場設計與安全分析評估」(2039~2044年)、「處置場建造」(2045~2055年)等五個階段。第一階段的工作成果確認我國具備潛在處置母岩，後續尚須進行地質調查工作。

包括比爾蓋茲等科技大亨，都在積極研究可用鈾238為原料的反應爐，在完成以後，就能將現有的高階核廢料做為發電燃料，其反應功率遠勝於現行核電，裝填一次燃枓可運轉80年而不必更換。(圖/Terra Power)

目前處於第二階段，本階段的選址相關作業將由經濟部及台電公司負責。依規劃時程，我國預定於2038年擇定處置場址，2055年完成處置場建造。全球31個使用核能發電的國家，其最終處置計畫的時程各有不同，例如美國為2048年、中國大陸為2050年、台灣為2055年、捷克為2065年、南韓2053年。我國與其他核能發電國家一樣，目前皆在同步發展高階核廢料的最終處置技術能力。

從時程來看，不管是2038年的擇定處置場，2055年的完成處置場，都是超過十五年以後才需要的，不必急於現在決定。特別是第4代核能反應爐可以使用鈾238的再反應來進行，因此這些高階核廢料可能被視為下一代反應爐的母材料，只要再經過精練與改造就能成為新鮮的燃料，屆時最終處置場的時程可能會再次延後，說不到到下個世紀都不必要。