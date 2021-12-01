2016年轉隊加入中信兄弟後，「大師兄」林智勝終於在今年嚐到香檳浴滋味，生涯累積總冠軍戒指也來到5枚，但他開玩笑說有4枚都不見了，「這一枚比較重要，要帶大拇指。」

回想加入兄弟後，幾次球隊都有機會奪冠，但最終都差臨門一腳，今年兄弟不再讓憾事重演，在系列賽直落4橫掃統一獅，讓獅隊連霸夢碎。能夠奪冠，林智勝直誇讚學弟們的表現，「他們花了3年打總冠軍，還記得2019年被『扣鬥』，很可憐，去年又被逆轉，今年能橫掃，過程非常辛苦，走得跌跌撞撞。」

最後德保拉三振掉陳重廷，黃色彩帶再度從外野拋出，「我相信當下大家的心都放鬆了，但這只是今天而已，因為球隊永遠不會只需要1個冠軍，所以明年我們還會繼續努力，把好的地方維持好，缺失的地方在練習中加強。」

加入球隊第5年終於奪冠，林智勝笑說奪冠後最想做的就是「走一杯」，「第一次球季打到12月，球員、球迷、記者們都辛苦了。休息一下可以，但對我來說，冠軍今天過後也就過了，還是要繼續武裝起來，繼續努力，因為球賽不是到今天就結束了，還是有2022年。」

今年歷經復健後回歸，又遇到狀況不佳下二軍調整，再到球季尾聲打出劇本都寫不出來的2發全壘打，林智勝回想起這1年的酸甜苦辣，他說：「這就跟人生一樣。第2次被下放二軍時我想了很多，林明憲教練、心理老師給我很多建設，球隊不用靠自己力量去贏，而是要靠大家，我自己強沒有用，而是要大家一起強，這樣球隊才會更有凝聚力，在往後每一場，明年這很重要，唯有團結才是最重要的。」