《國防新聞》（Defense News）1日報導，美國國會以正常立法程序通過2022財年《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）的希望「已幾乎破滅」，恐讓美國自1961年以來首度無法藉該法案為美軍提供經費，將造成「災難性」影響。

根據報導，在共和黨參議員11月29日以沒有足夠時間審議修正案條文為由，阻止加速通過2022財年《國防授權法案》的努力後，年末議程滿滿的美國國會，已沒有足夠時間以正式但耗時的正常立法程序，完成該法案的投票。

《國防新聞》指出，未通過《國防授權法案》可能演變成一場「災難」，因為該法案自1961年首次通過以來，已連續60年都獲得通過，是民主共和兩黨在國會合作的重要象徵之一；另外，這也將對美軍、盟友與國防工業夥伴的信心造成極大傷害，嚴重影響未來建軍計畫推行。

不過此事還有一線希望，參議院軍事委員會主席里德（Jack Reed）已暗示，國會將「被迫使用適當的程序來完成立法」，國會消息人士指出，議員們考慮採用2013年曾使用過的方法，即由參議院和眾議院軍委會主席舉行一次非正式的會議，並向國會提供一項折衷版本的《國防授權法案》，以便迅速獲得通過並讓總統拜登（Joe Biden）簽署。

眾議院軍委會主席主席史密斯（Adam Smith）先前確認，正研擬折衷版本的《國防授權法案》，準備交給參議院；參議院軍事委員會共和黨高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）殷荷菲（James Inhofe）也強調，《國防授權法案》不能失敗，否則將成為國會對美軍所發出的「最糟糕訊號」，顯示兩黨並未放棄合作。