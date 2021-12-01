連2年台灣大賽都上演「獅象大戰」，去年統一獅在1勝3敗絕境中逆轉奪冠，其中「大學長」高國慶帶起的「飛翔」手勢成為帶起氣勢關鍵；今年輪到兄弟「阿強的禿頭」手勢成為亮點，林智勝解釋其由來，原來發明手勢的是捕手高宇杰。

在季賽尾聲兄弟球員頻頻用食指繞頭，只要有球員上壘、得分，大家都會一起比這個動作，後來才得知這個手勢代表「阿強的禿頭」。林智勝解釋其由來，之前在練習時他要與高宇杰投球，「我問他你跟誰投？」，他就比這個動作，「我就說那誰啊？他說：阿強。」

今年28人名單公布後，陳偉漢及張志強是被球迷討論最熱烈的2人，林智勝說：「其實我有在看批踢踢，我知道阿強跟偉漢被罵的最慘，但他們不管怎麼被罵，都是照著步伐訓練，所以我想給他們鼓勵，畢竟他們就像綠葉一樣，間間時刻幫助球隊，守下勝利。」

在例行賽最後2場比賽林智勝與張志強剛好都有被排進先發，所以只要張志強有安打，身為前輩的林智勝就幫他加油，「就一直比、一直比，延伸到總冠軍賽，想說氣氛會不會更好，沒意外就越來越好，直到今天。」

雖然總冠軍賽這4場都以替補出賽，但林智勝都努力在休息室幫隊友加油，「我覺得氣氛很重要，剛好阿強的頭髮就這樣。」他也透過媒體向張志強致歉，「他年紀比我小（頭髮）卻這樣，『張志強，我跟你道歉一下』，但是為了球隊，謝謝你也配合我們，連這麼嚴格的教練都做了，我相信小朋友打球會更放鬆，才會有橫掃4連勝的情況。」