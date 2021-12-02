街友曹阿明1993年12月在內湖警察公墓旁的空屋性侵殺害8歲女童，又犯勒贖6歲女童的父母不成勒斃女童，分別被判處死刑、無期徒刑，但他為了能多活幾天，2001年8月執行死刑前，佯稱他殺害女星湛蓉，耍得警方團團轉，最後烏龍一場，可見他心狠手辣又心機重，面對死刑還想多活幾天，讓檢方感嘆說「早點伏法也好，不然還有更多人受害」。

1993年12月24日中午，一名國小2年級女童自學校放學，未返回內湖家中，同年月31日上午被民眾發現，在內湖警察公墓附近的登山步道旁樹幹上出現女童的書包，案經警方大搜山後，在一處廢棄民房發現女童屍體。

檢警查出，曹佯稱要帶她到速食店等處購物、遊玩，誘騙到警察公墓旁自來水廠空屋，當女童發覺有異打算要離開，卻被曹阿明壓制在屋內西側房間的彈簧床上，用手摀住女童口鼻，還獸性大發加以性侵。

曹阿明1993年性侵殺害8歲女童，又勒贖6歲女童的父母不成勒斃女童，分別被判處死刑、無期徒刑，但他為了能多活幾天佯稱他殺害女星湛蓉，耍得警方團團轉。（翻攝自網路）

曹性侵女童逞後，一度誤以為女童斷氣，打算將女童搬至隔壁的浴缸內，此時剛好女童甦醒，他竟用手抓起女童的頭部猛力撞擊廁所牆壁數次，並用木棍毆擊頭部，再用腳踢，致女童肝臟破裂死亡，隨即以地毯、石綿等雜物蓋在浴缸上加以掩飾。

曹阿明1993年12月27日潛回中和的遊民收容所，警方循線逮捕他，警訊中還嫁禍給邱姓男子，指稱先將女童帶到空屋性侵，他當時飲酒意識不清，隔天醒來女童已經死亡，後又稱被警察刑求逼供、罹患精神病，不可能帶女童到空屋，法院以單一指述，且未採到邱男犯罪事證，判決邱無罪確定，判曹死刑定讞。

2001年8月曹阿明伏法前，他為了拖延死刑執行，多次把警方搞得天翻地覆，先告訴許姓獄友，過去10幾年，曾在全省各地犯下數十起女子命案，警方不敢大意，清查超過40名類似命案，其中有民進黨婦女發展部主任彭婉如、內湖國小老師吳曉蕙命案，但案發時曹早已入獄服刑，時間上根本不符合。

還有藝名湛蓉的23歲女星周美妃，被性侵焚屍，曹供述1993年7月1日凌晨，趁夜色潛入湛蓉住所，打算行竊，不料她在屋內看報紙，當場歹念橫生持木棍打昏，性侵得逞後，又用報紙、毛毯點火焚屍，整個過程與現場狀況相符，一度以為他就是凶手，但最後比對血液的DNA後，認定與曹阿明不符，凶手至今沒找到。

但曹阿明被捕後，供出1990年1月16日，與生死之交陸阿忠，在台北榮民總醫院女廁所，因意圖勒贖不成而殺害6歲女童，曹因自首獲判無期徒刑，但陸阿忠則因此被判處死刑定讞。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。