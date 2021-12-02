雲林縣為防範非洲豬瘟，自張麗善縣長上任第一天即打響「禁廚餘養豬」的第一槍，是全台第一個宣布廚餘養豬的縣市，並隨即表達反對萊豬開放進口的立場，率先引領豬農及相關業者發起「零瘦肉精聯盟」，為了強化國人對台灣豬肉的認同，催生雲林專屬的精品豬肉品牌「雲饗豬」，全力維護台灣的食品安全，更要贏得國際對台灣豬肉品質的青睞。

雲饗豬展售教育館產品陳列。(雲林縣政府提供)

「雲饗豬」品牌要給消費者顛覆舌尖的美味

「雲饗豬」核心精神為「雲林在地」、「安全」與「美味」，象徵雲林縣用來盛情招待賓客的首選食材和伴手禮，以最誠懇及熱情的態度推薦給大家「饗徹雲霄的美味」。獨特的地方在於：

(一)無藥物殘留，在地取得零瘦肉精牧場。

(二)養豬場需提供相關動物福利措施，例如聽音樂或仔豬玩具。

(三)加工業者需取得產銷履歷、CAS、HACCP、ISO22000，兩項認證以上。

(四)品牌認同精品版。「雲饗豬」從生產端、屠宰端、分切端均須經過嚴格產銷履歷認證，落實產品溯源。

雲林縣肉品市場帶頭衝 養豬農、屠宰場與分切場缺一不可

雲林縣為台灣養豬第一大縣，一年高達160萬頭養豬數量，毛豬約200億產值，需肩負起為全臺灣2300萬消費者把關。今(110)年10月12日在雲林縣肉品市場入口處設置「豬市吉饗-雲饗豬展售教育館」，民眾可以買到包含雲饗豬、零瘦肉精聯盟、雲林良品在內的相關豬肉加工商品；雲饗豬品牌目前已申請商標中，訂定申請授權的作業規範。目前積極結合轄內豬農、屠宰場及加工廠，共同推動。

中臺灣區域治理平台會議，與七縣市首長共同聲明反對含有萊克多巴胺萊豬進口。(雲林縣政府提供)

守護一口健康安全的滷肉飯 我們都要大聲表達對食安的堅持

國際經貿關係再怎麼重要，也不能犧牲台灣的食品安全，更何況開放萊豬進口能夠為台灣換得什麼，民眾至今還沒有被清楚告知，更遑論進口後的審核機制是否能落實。別讓吃一口健康安全的滷肉飯，成為奢望。