日本、台灣都使用的「失智量表」，其創始人長谷川和夫醫師於11月19日辭世，享耆壽92歲。他一生潛心研究失智症，臨終前自己也成了患者，卻依然抱病探索著失智的真相。

每天起床，長谷川和夫醫師都要仔細核對兩份掛曆：一份是月曆、另一份是手撕日曆。只是為了提醒日期，為何需要這麼多曆表？「因為不這樣做，他就會不曉得今天是哪一天。」妻子瑞子告訴NHK。失智之後，他的日常起居由妻子一手包辦。

腦神經學者長谷川和夫，是日本的失智症權威專家。40年前，他開發了「失智症早期評估量表」，幫助研判患者症狀，更推動不少失智相關的社會改革。如倡議將「癡呆症」更名「失智症」，消弭社會歧視；也積極鼓勵失智者入住日間照護機構，減輕家屬的照護負擔。

88歲那年，硬朗健康的長谷川突然公開表示，他自己也確診失智症，而且是症狀漸漸惡化的「嗜銀顆粒性失智症」（argyrophilic grain dementia）。大半輩子都在研究失智，如今自己竟也成了患者，長谷川過往的研究，對他似乎都有了全新的意義。

年輕時的長谷川醫師。40年來，他在失智研究上有卓著貢獻。(圖片來源／公視主題之夜SHOW 康健雜誌提供）

●「當你自己失智，研究才算完整」

一位資深醫師曾經告訴長谷川：「等你失智時，你的研究，才真正完整！」這個道理，長谷川快90歲了才明白。他與疾病親自交手，第一次對失智的無助、不安感同身受，體會與失智共生的困難和掙扎，「我終於理解了失智，」他說。

女兒南高麻里分享，長谷川在失智初期，就認真地抽離自我，想辦法用客觀角度分析失智中的自己。「就好像是有另一個自己，而他觀察著自己、研究著自己一樣。」

病情逐漸惡化後，那些他研究中出現過的、理論般的文字，全都成了長谷川的日常。他開始忘東忘西、滔滔不絕說著未曾發生的事，從一名發言備受景仰的專家，逐漸凋零，變得需要別人時時看著，偶爾也會鬧脾氣，讓妻子和女兒傷透腦筋。

●鼓勵失智者入住日照 自己卻也跨不過心中的檻

長谷川成了家人們的照顧負擔，女兒鼓勵他，到他自己創立的日照中心去。這位曾積極推動失智者入住日照的醫師，進了日照中心，卻也顯得極度排斥、臉上全沒了笑容。

「我不想去日照中心，」長谷川對女兒說：「我知道會減輕瑞子（妻子）的負擔，但我沒辦法去！」失智之後，感受容易凌駕理性判斷，即便在長谷川身上也一樣，家人的理解包容，變得極其重要。

●親人陪伴是良藥 長谷川：無論什麼事，都要一起微笑面對

與失智症奮鬥長達2年以上，長谷川說，失智雖然帶走許多他擁有的一切，讓「夢想與現實的交界，愈來愈模糊」，卻沒有改變他眼中的世界。他曾見過的人與景色依舊，他不認為世界變了。

日本NHK電視台花一年時間，追蹤長谷川與失智症共處過程，拍攝成紀錄片。導演加藤弘斗在《公視主題之夜SHOW》節目中指出：「對失智者來說，其實周遭並沒有太大的改變，反倒是周遭的人，會因為這個人患有失智症，而改變對失智者的看法。也許對於失智者來說，這是讓他們感覺到困難的原因。」

罹病的最後時光，長谷川學習接納失智帶給他的一切。除了女兒如貼身助理般的陪侍，長谷川最感謝的人，是照顧他日常生活的妻子。「與我一起生活，她也經歷了同樣的艱辛，同樣的喜悅。」長谷川在演講中說：「最重要的，是能一起微笑面對所有發生的事情。」

或許不僅患者自己，家屬也要學習與失智共生。彰化庚新診所院長林榮威在節目中分享：「最好的良藥，就是親人陪伴。他們（失智者）需要的不多，家人的一個擁抱與熟悉的環境，就很足夠。」