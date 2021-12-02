後疫情時代，「大築文滙」為您設想更實在。嚴選桃園五核新城心、大竹國中小絕佳地理位置，戶戶配備VAF正負壓淨流系統，打造大竹前所未見的地王大作！

「大築文滙」以大竹為中心，15分鐘交匯南崁、航空城、青埔、中路、藝文等五大城區，創造交通全勝的城市新核心。由大竹路連接國道二號，立即串聯南北交通網；上一秒輕裝出門，下一刻旅行啓程，為您打造以秒藏金的核心路網，轉瞬川流全城。

不只交通位置優越，「大築文滙」更擁有絕佳的生活機能。在首購家庭最重視的子女求學與文教方面，「大築文滙」有全區最棒的文教菁英圈，大竹國小、大竹國中以及附幼，全都散步就到，讓您一次擁有九年免接送的完整學習環境。臨近更有全新啓用的蘆竹親子館與桃園市立圖書館大竹分館，為學習再度加分。同時，「大築文滙」具有極便利的購物採買優勢：一下樓即全聯福利中心、寶雅生活館就在對面；周邊更有聯邦銀行、大竹傳統市場等，滿足日常採買需求。若是不想煮飯，大竹路商圈星巴克、麥當勞、肯德基、必勝客等美食餐飲都能滿足您，涵納百業機能，成就最宜居的生活環境。

生活機能富足之外，「大築文滙」也坐享多處休閒綠地。周邊有多座公園綠帶環繞，上興公園、228紀念公園、六股埤塘生態公園、大竹觀光休閒公園、埤塘公園以及與日本伊藤萬泳校合作的大竹游泳池都在附近，讓您隨時能以綠境舒暢身心，以泳池舒活體適能。

「大築文滙」的街角廣場花團錦簇。(圖/大築文匯提供)

「大築文滙」在建築整體規劃上亦極為用心，特別延攬各界菁英人才，由榮獲義大利A’Design Award的上境設計，協同建築師進行大基地千坪開發。「大築文滙」長達百米的林蔭散步道；不只為建築創造百米橫幅的軸線尺度，也為街道塑造有如香榭大道的優雅氛圍。建築帝王座向三面臨路，以居高臨下擎天之姿，成為大竹區內難得一見的旗艦地標。公設方面更規劃健身房、瑜伽教室、交誼廳等多項設施，為親子家庭增添休閒遊憩的舒心場所。

「大築文滙」配有公設健身房，設計大面積落地窗，絕佳採光打造心曠神怡的運動環境。(圖/大築文匯提供)

在建材上也針對防疫概念進行超前部署，戶戶導入VAF專利正負壓空氣淨流系統，能進行高效空氣過濾，濾除空氣裡的甲醛和PM2.5等有害物質，創造潔淨的室內空氣，全天候把家變清新。「大築文滙」現已正式公開，誠摯邀您鑑賞大竹難得一見的地王大作，貴賓專線03-3138555，接待會館大興路．大興十街口。

「大築文滙」防疫2-4房，坐擁綠地近學區。(圖/大築文匯提供)

大築文滙

接待會館：桃園市蘆竹區大興路．大興十街口

貴賓專線：03-3138555