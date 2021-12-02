居住環境是否優良，攸關建設公司選地的獨到眼光，築億建設秉持獨到選地哲學與創新思維，打造了位於塭仔圳重劃區的永續綠能光風建築「築億峰尚」。建案基地正臨700坪兒九公園第一排及夢不落幼兒園，坐擁近千坪綠地環境，且鄰近新莊副都心，住戶可享都市繁華與綠地幽靜兼具的生活體驗！

近年，塭仔圳重劃區在新北市府積極得推動之下，即將成為具備「快、捷、藝、動、商」的五合一高機能特區，躍登新北最強潛力之城。而落居於此的「築億峰尚」正臨700坪兒九公園第一排，一下樓即達綠意公園，更緊鄰由中、法建築師設計的夢不落幼兒園，且與新莊副都心共生共榮，文化與綠化的高度融合環境，在區域內十分獨特稀有。交通方面，從「築億峰尚」開車3分鐘即連新北快速道路、5分鐘上國道一號；坐擁A5機捷泰山站、中和新蘆線輔大站、環狀線利多優勢，且未來將串聯五泰輕軌，與重劃區同享潛力未來。

「築億峰尚」緊鄰由中、法建築師設計的夢不落幼兒園。(圖/築億峰尚提供)

築億建築的選地哲學不僅出色，更重視建築本身的價值。為了打造綠能光風建築「築億峰尚」，特別延攬擅長光風建築的黃婉雯建築師、英國雪菲爾大學建築團隊攜手研究，針對基地的光、風環境進行深入分析整合，調整天井位置避免有暗房空間，並且有效地提升採光與通風，創造全棟無暗房且冬暖夏涼的理想居所。

「築億峰尚」的建築外觀以破風格柵降低多餘風量、減少風切聲；弱風處則結合導風板，引領自然風適度流動入室，不僅是重劃區唯一Double Skin複式帷幕建築，更獲得黃金級智慧建築標章；此外，智慧節能管理、公共安全防災與健康環境感測均表現優異，使「築億峰尚」與時俱進，成為跨時代的前瞻建築！

「築億峰尚」為了克服地域性的自然環境，延攬專家深入分析整合，創造全棟無暗房且冬暖夏涼的理想居所。(圖/築億峰尚提供)

內在規劃也毫不馬虎，考量居住者生活動線多由地下室驅車進出，特別比照北市豪宅的貼心設計，於地下室車道與室內空間的進出口處設置迎賓第二門廳，使住戶行車返家時享有尊榮備至的款待，不僅是重劃區唯一的獨特設計，更能彰顯主人的地位及品味。為了提供住戶更優質的居住品質，社區更配備歐盟總部、雪梨歌劇院、美國NASA皆採用的德國倍世BWT全自動反洗過濾系統，以及英國STUDOR排水通氣正負壓防疫系統，給予世界級的水質與防疫保護。

特別比照豪宅設計，於地下室車道與室內空間的進出口處設置迎賓第二門廳。(圖/築億峰尚提供)

室內標準配備也相當用心，像是廚衛與室內空間均採用歐洲精品建材配備，包含德國IMPULS頂級廚具、德國INNOCI衛浴、德國KRONOTEX精工木地板，以及產自奧地利五金配件的BELEGA倍利嘉白金水幕式抽油煙機，實現高質感的生活體驗。

築億峰尚

接待會館：新北市泰山區信華五街1號

貴賓專線：02-29008800