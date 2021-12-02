五股垃圾山過去長期被非法棄置垃圾與違章建築林立，是五股居民內心之痛。新北市長侯友宜上任後，推動都市計畫「發布前試辦計畫」輔導民眾申請土地和建築物合法使用，並留設綠帶及開放空間等創新作為，加上鐵腕打擊犯罪，短短1年半成功拔除五股垃圾「城市之瘤」惡名，成為「五股夏綠地」。團隊成員新北市城鄉局副總工程司陳柏君更因此獲第14屆「100MVP經理人」獎項。

五股垃圾山受限洪水平原管制規定，導致發展停滯，過去土地遭隨意堆置垃圾、違章廠家林立等因素，使該處變成當地衛生與治安死角，被稱作「都市毒瘤」。

由於五股垃圾山評估清除費用高達100億以上，地方難以負擔，新北市長侯友宜上任後，透過推出「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，在都市計畫正式展開前，輔導業者申請土地合法使用，剔除高汙染行業後，從廠房材質、綠地面積、道路寬度皆有一致規範，整治終於露出曙光。

當初計畫範圍內共有677家廠家，歷經新北城鄉局等20幾個局處合作，實地走訪廠家溝通，共計220家送件申請合法化，157案審查通過，確保業者使用土地合法性；另針對廠房設計也規定配合周遭景觀，昔日髒亂環境，終於走入歷史。

當初主責專案的陳柏君表示，翻轉後的五股夏綠地環境，打造出許多綠化空間，修繕崎嶇道路，引入鐵雕藝術創造五股新「垃」園、透過創意植栽設計打造「心環原」、利用彩繪涵管型塑五股新「冪」境，創造網美打卡、情侶約會的新景點，提升市民健康生活及新北地景生態多元性。

市府更與「全國青年景觀競賽」優選隊伍合作，邀請文化大學景觀學系團隊著手周邊五股區中興路三段旁一處公有地綠美化，以「圓與方」為設計主軸，搭配五股曾盛產的綠竹栽植，搖身一變成了別具特色的綠地空間。

不少附近居民都說，沒想到垃圾山也能變成人氣景點，也希望配合未來擴大五股都市計畫，結合周邊新泰塭仔圳、泰山楓江，帶動五股、泰山、新莊大台北中心蓬勃起飛。(新北市政府廣告)