擁有自己的房子是許多人心中的目標，但全台房價高，出手買房前都要再三思量。有網友透露，近期看到一間屋齡6年的房子，屋況與環境各方面都還不錯，但他注意到，社區每月管理費總收入約50萬，但目前已被積欠400萬，讓他擔心比例過高，會影響到正常繳費的住戶。話題引起網友們熱烈討論，許多人勸原Po不要碰這種社區，因為積欠的比例越高，代表住戶素質越差，正常繳費的住戶權益一定會受到影響。

該名網友在PTT論壇Home-Sale版上發文表示，在台南看到一間6年房，社區約有100多戶，每戶售價落在2000萬左右，整體看來都不錯，但管理費積欠比例過高讓他有點遲疑，「整個社區每個月管理費約50萬，但目前積欠的費用已經達到400萬，這樣合理嗎？會不會有什麼問題，對正常繳的住戶有什麼影響？」

文章一出引起網友們熱烈討論，許多人勸原Po不要碰這種社區，積欠的管理費比例越高，代表住戶素質越差，「這種你敢住？看的出住戶水準」、「這種不建議買，居民素質一定很差，不然就是一堆出租戶」、「住戶素質堪慮」、「欠繳比例這麼高，10年後電梯應該就廢了沒人要出錢修」、「我也台南6年屋，39戶從來沒有不繳管理費的情況，你的房價這麼高還有這情況換看別棟吧。」

此外，有網友提及，台南地區房價2000萬社區並不多，還能有這麼高的積欠比例，真的要特別小心，「台南2000萬以上的很少欸，還可以欠這樣，很母湯」、「其實管理費跟房價沒有正相關，有些有錢人根本超摳的，最愛計較的也是有錢人」、「第一次聽到有欠繳那麼多的大樓，被影響到很麻煩」、「欠繳比例過高，是我的話不會考慮。」