台灣房價連年上漲，以地緣關係來看，新北受惠台北市房價外溢效應，不少緊鄰台北的產品漲幅驚人，其中又以新北第一環永和區最高，有網友最近在中永和尋找物件，得出「夭壽貴」的結論，永安市場站附近屋齡40幾年老公寓開價2200萬，單坪竟逾50萬，連華廈也要40多萬，好奇當地居住環境究竟如何？底下留言解釋，「你剛好選了中永和最貴的地段」、「永安市場是真新北一哥，沒什麼好嫌的了」。

根據樂居統計新北市各區房價排名，前5名依序為永和、板橋、中和、三重、新店等離北市較近的新北行政區，其中永和竟擠下板橋成房價最高區域，主要是因為板橋範圍較大，因此拉低整區均價，而永和精華區較密集，對平均價格的影響較小。

1名網友在PTT房屋版上發文，最近在中永和附近看房，覺得捷運永安市場站附近蠻不錯，然實際看房後被當地房價嚇到，屋齡40幾年的4樓老公寓要價2200萬，單坪逾50萬；30多年的華廈也要單坪40多萬，且近期陸續都有成交，讓他好奇房價這麼高，「這邊的居住環境到底如何呢？有沒有當地人可以解惑呢」。

貼文曝光後，網友認為原PO不僅挑到新北房價最高的地區，還在當地最精華的地方，「新北最頂的區域，開車可以十五分鐘內直接進出中正、萬華、大安、信義等四區」、「永安市場是真新北一哥，沒什麼好嫌的了」、「大大你剛好選了中永和最貴的地段了」、「生活機能強交通方便」、「中永和就這邊有大公園有捷運有機能」、「有捷運有公園有菜市場有夜市，幾乎是可以算前幾名生活機能完善的點了」、「已經是中永和最頂了」。

但也有網友則認為中永和的道路規劃有待改善，「方便但很擠」、「車多人多店家多，一下樓就很混亂」、「人多的跟螞蟻一樣，道路規劃是垃圾」、「缺點就人多車多」、「交通混亂，沒了」、「就是很擠很擠，還有很擠」。