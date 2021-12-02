香山牧場限量優格

新竹著名的「香山牧場」，成立於一九六二年，主要是飼養荷仕登牛（Holstein），鮮乳及產品只供應新竹地區。許多新竹知名的甜點店（RT烘焙坊、一百種味道）都採用其牛乳製作產品。香山牧場在幾年前還曾經提供觀光體驗，但近年人力吃緊，也希望工作單純化，致力把「牛」照顧好，因此現在就是單純的牧場。產品只有鮮乳、自行研發的優格、以及鮮奶饅頭。特別是前二者，也是屬於新竹「地產地銷」產品，想要嚐嚐，就麻煩親臨新竹了，Uber Eats也沒轍啦。

香山牧場鮮乳。（圖／IN新竹提供）

另外香山牧場的鮮乳都是自家生產的，沒有收購、混其他乳源（single-malt模式耶！）

除了鮮乳，香山牧場會取多的鮮乳製成原味優格，而且只有原味優格。研發出這項優格的張文龍覺得消費者想要其他味道，再去買其他口味的果醬或蜂蜜混著吃即可。

香山牧場另外一個人氣商品就是鮮奶饅頭。

除非你是新竹人，否則你應該很難見到香山牧場鮮乳。

想要購買香山牧場的產品，要到門市（延平路一段），牧場（牛埔路）並沒有提供銷售服務喔。

從牛糞開始

一進來牧場，二代牧場主人張文龍問我們，有沒有覺得很臭？我一時之間愣住。「對啊，一進入牧場不就是應該聞到臭味嗎？」但我努力吸了一口氣，的確什麼都沒有聞到。就算在我家都有貓味，一個滿滿都是牛的牧場，竟然都沒有濃烈的牛糞或牛尿味。張大哥拉我們到牧場的一角，一邊怪罪我們鼻子不好，另外一方面又有點自豪他們的「牛糞發酵處理機」（市長於二◯一九年有到場參觀，張大哥引以為傲）。這個機器一方面降低牛糞味（也不會增加二氧化碳污染），還可以轉換成好用的肥料，提供新竹各種小農使用。

牛吃得不比人差

介紹完牛糞，牧場主人張文龍回頭開始跟我們抱怨乳牛們如何難照顧，牧場工作多辛苦（每天有鮮乳喝不是很棒嗎？）。採訪前一天還有新生小牛，所以張大哥這幾天幾乎都沒睡，硬著頭皮接受我們訪問（對不起，張大哥）。牛糞介紹完之後，就開始回到這些牛吃得有多好。

一般來說，最基底的食物牧草就是盤固草，要是準備開始分泌乳汁了就會吃得更好，就會出現苜蓿、百慕達草這些「好料」（擬牛修辭）。

對於編輯團隊來說，整個香山牧場都是同一種荷仕登牛，差別只是花色跟公母以及大小隻，不過主人畢竟是主人，每一隻顯然都有牠獨一無二的故事。比方說我問起張大哥一隻一直不懷好意狠瞪著我的綠牌845號。張大哥說她引進台灣很多年，但是無論是泌乳或者是脾氣都很差，「照理應該要賣去當肉牛。」我繼續追問「但是？」張大哥嘆了口氣，沒說什麼。

香山牧場還是可以感覺到過去開放觀光時的痕跡，在新竹市區的一隅竟然有這樣一個生機盎然之處。從大量牧草，這些乳牛跟牧場主人生產的不只是新竹限定的鮮乳與優格，也是一個得以自然循環的生態花園。除了牛之外，這種長得異常旺盛的特殊植物隨處可見，例如波羅蜜、無花果、對於都市人來說，就是一個天然遊樂園。

香山牧場第二代主人張文龍。（圖／IN新竹提供）

牧場主人張文龍

張文龍曾獲得新竹市農會的青年農夫獎，從整個園區的介紹過程，編輯團隊可以感受到整個牧場、每隻牛、每個產品都是張大哥不斷思考改進的對象。牧場棚架上掛著一套沒有在使用的機具，張大哥說原本想要作全自動化，攪拌牧草，然後直接送到牛棚，但需要花的錢實在太多，後來暫時先放著，也許之後會搬到新的地方，再重啟他的計畫。

在香山牧場主要還是由第一代的張漢坤經營時，張文龍那時花更多時間在產品與通路的開發，所以從新竹到台北，每一區都很熟。也「玩過」各種乳製品，除了現在限定版的優格之外，早期還有製作義式冰淇淋，牛奶火鍋，可以感覺充滿實驗與創業精神。

張大哥說，現在香山牧場說是「市區裡的牧場」，但其實香山牧場開始的時候，四周都沒有建築，是旁邊房子越來越多，才變成「市區裡的牧場」。從這個角度，明明是「蓋在牧場邊的城市」吧！

牧場（未開放）

地址：新竹市香山區牛埔路188-1號

門市

地址：新竹市延平路一段72號

電話：03-5263372