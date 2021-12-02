德國公衛專家勞德巴赫（Karl Lauterbach）日前宣稱，新冠變異株Omicron是「聖誕禮物」，或許能加速終結新冠疫情，這番言論引發關注，部份澳洲學者也呼應他的說法，主要原理在於，Omicron可能更具傳染力而成為主流病毒，但是更不具致命性，將讓人類更有機會和新冠病毒共存。

新冠變異株Omicron和Delta的差異。

新冠變異株Omicron在棘蛋白上有爆量突變，引發學界擔憂病毒更具傳染性，近期南非每日確診病例暴增，不過南非專家表示，多數屬輕症，送醫治療的患者多數未打疫苗。

澳洲《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）報導，南非傳來的初步跡象顯示，Omicron已在當地取代Delta變異株，Omicron有可能是專家們一直在等待出現的新冠變異株。

墨爾本大學（University of Melbourne）流行病學家布雷克利（Tony Blakely）表示，雖然還無法確切知道，不過目前流出的線索顯示Omicron的毒性可能較低，「可能對我們有利。」

澳洲迪肯大學流行病學家班奈特（Catherine Bennett）謹慎表示，至今掌握的證據仍令人樂觀，「我們有可能正在看到一隻更具傳染力、但是毒性較低的病毒」，她說人類有可能正在朝著「與病毒共存」的方向邁進。

■Omicron有可能擊敗並取代Delta嗎？

《雪梨晨驅報》指出，科學家樂觀的理由是，當毒性較低、較不具致命性的變異株成為主流病毒，將會有更多人感染，但是更少人重症。雖然病毒仍是個麻煩，但同時也是部份解方，報導指出，每一個輕症患者康復後，在面對未來可能再次染疫時，體內的免疫力會比疫苗誘發的免疫力更強大。

在這種情境下，比起Delta，未來的新冠疫情對醫院及公衛體系造成的壓力會更小。

澳洲新南威爾斯州州長佩羅特（Dominic Perrottet）表示，衡量抗疫成功的標準並不在於確診數目，而是在於是否「讓人們遠離醫院、讓人們安全，同時間開放經濟，讓人們工作、企業營運」。

不過目前科學界對Omicron的了解，仍不足以讓我們確定我們能否擺脫新冠疫情。