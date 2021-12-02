星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，水瓶射手、白羊處女、雙子雙魚的情侶如果分手後，千萬不要復合，因為這些星座組合會分手，往往是因為交往過程產生難以解決的問題，就算重新在一起，最終也難以長久，不如放對方自由，去尋找一個真正與自己契合的人，相處起來比較輕鬆自在。

▍1.水瓶座、射手座

現實生活中存在許多水瓶和射手的星座戀人，因為他們天生相互吸引，本來就是容易一見鍾情的組合，但這一對組合卻很難走到婚姻這一步，如果分手又復合，很容易因為同樣的問題再次分手。因為這一對很容易發展成虐戀，水瓶追求的是精神的獨立，而射手追求的是行為上的自由，射手座想到處去玩、去體驗新鮮感受，水瓶座會更願意待在家裡自得其樂；射手座喜歡一個人會掛在嘴上，水瓶座選擇把愛藏在心裡。雙方都少了某種對愛情的歸屬感，在感情裡又不夠有耐心，玩著玩著就都各玩各的了，使得兩個人即使還是愛著的，卻無力再延續了。

▍2.白羊座、處女座

這一對星座組合就是所謂的「冤家路窄」，處女需要白羊不顧一切的衝勁，白羊也需要有人為他規劃，省得橫衝直撞最後損失慘重，如果兩人剛好取得互補，就可以成為很好的搭檔，但如果分手了，依然不建議復合，這對冤家相處起來其實很常產生摩擦，平時白羊惹毛處女，處女挑剔白羊的行為，處女覺得自己是為白羊好，白羊卻覺得自己事事都在忍讓，憋了一肚子委屈，雙方都覺得自己在包容對方，其實根本就是活在自己認知的世界裡，如果因此分手，就算復合還是難以長久。

▍3.雙子座、雙魚座

這一對組合算是比較冷門的配對了，因為幾乎難以相處，就算是做朋友，也有點互相看不順眼的感覺。雙子配雙魚，兩個雙面人在一起，彷彿四個人在談戀愛，如果相處得好，日子就能過得新鮮又充實，但如果摩擦頻繁，每天就過得雞飛狗跳。雙子和雙魚在本質上對待愛情和生活的態度是相反的，雙子座看似幽默風趣，其實看待問題很實際。而溫柔浪漫的雙魚太過感性，心思敏感細膩，很容易想東想西，兩個人經常會因為「愛不愛、怎麼愛」的問題爭吵不休，難以磨合。雖然雙子座很知道怎麼哄雙魚座開心，每次吵架都會快速和好，實際上卻沒有真的解決問題，再度爭吵，又會開始翻舊帳，久而久之當然走向分手，就算復合也不容易長久。

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