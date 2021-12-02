「第一次」總是讓人特別難忘，一名男網友回憶自己第一次的性經驗，是20多年前剛退伍開計程車時，給了一名林森北的酒店小姐。而這段青澀的豔遇，也成了他跟老婆日常打情罵俏的話題。

這名網友在爆料公社App匿名公社發文，表示自己個性木訥內向，直到退伍都還是母胎單身。退伍後對未來什麼都不確定，就暫時開小黃賺點生活費。因為年輕所以幾乎都是跑深夜時段，經常在林森北一帶排班。

因此他常載到一位長捲髮年約30的酒店小姐，她總是一上車便倒頭就睡。到了她家原PO才會叫醒她，這個模式也持續了好幾個月。直到某個大雨的夜，酒店小姐並沒有像往常去坐在後座，反而跑到副駕駛座，開始聊天。

到達她家樓下，酒店小姐邀原PO上去坐坐，還像情侶般，挽著他的手臂。事情就這樣發生了，原PO說「一切是那麼模糊又清晰，我只記得她身上好香、好香。次日，她還在熟睡時，我就離開了，同時也脫離了21年的母胎單身」。

之後原PO雖還是常載到她，但沒再上去她家過，再後來考上夜大沒繼續開小黃也沒再見過她了。原PO表示沒告訴對方那是自己的第一次，所以沒紅包拿很遺憾。