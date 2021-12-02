南非新變種魔王病毒Omicron現蹤，讓全球金融市場如驚弓之鳥，股市、原油、黃金等金融商品紛紛重挫，系統性風險來襲，恐慌指數飆漲。歷年來，像這樣的黑天鵝事件發生，股市立馬慘崩，但當事件淡化後，通常伴隨著大幅度上漲。

2003年SARS讓台股整整跌了三個月約1000點，但事件結束後，台股向上噴出3000點，讓當時賣股的投資人捶心肝；此外，今年5月17日全台啟動三級警戒，拖累大盤跌到15159點，然事過境遷，加權指數隨時報復性上漲約3000點，最高來到18034點。經過以上說明，本次疫情再度出現變化，你還會因為恐慌而把股票殺在阿呆谷嗎?

現在應該是逢低進場的好買點，筆者認為接下來注意的題材應該是有三種：

1、年底作帳題材：部分的集團，會在年底有作帳行情，為了使財務報表看起來更亮麗。

2、11月營收有機會創下新高的公司。

3、力積電申購抽籤，預計在12月6日掛牌上市，將帶動晶圓代工的比價效應。

近期聯電不斷傳出好消息，其中包括調漲晶圓代工價格、訂單能見度已看到明年、市場對於成熟製程的需求不斷提高等，但股價一直在橫向整理，直到近幾日，因力積電即將上市，產生了比價效應，外資投信開始回補聯電，其型態才開始轉強，尤其周三，帶量強攻66.1元的頸線，而且三大法人轉為同步買超，外資目標價最高119元，它將是帶領大盤重新登上萬八的指標性個股。

此外，明年主流產業題材元宇宙和電動車，一定不會缺席明年的多頭走勢，原本還有一項主流產業題材低軌衛星，但近期傳出雜音，馬斯克寫信給space x的員工，表明公司有破產的可能，並請員工先自行尋找出路，此話一出，低軌衛星供應鏈紛紛走弱，其中昇達科更是打到跌停板價位，短線可先把布局的重心放在元宇宙與電動車相關個股，例如亞信、AES-KY。掌握了主流題材，就能先立於不敗之地，這樣離獲利就不遠了。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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