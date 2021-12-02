通膨壓力升高，台灣今年消費者物價指數已5度增幅突破2%警戒線，由於物價上漲也將影響家庭可支配收入，薪資調升亦成民眾所關注的問題，有網友針對薪資物價比進行探討，比起低薪低物價，高薪高物價是不是要好上許多？底下留言一面倒，「當然是雙高」、「有很多產品是全球均價的，高薪水的好多了」。

台灣10月CPI年增率2.58%，月增0.3%，為今年4、5、8、9月後，第5度突破2%警戒線，食物原料成本上漲，麥當勞、鼎泰豐等業者紛紛調漲產品價格，引發各界擔憂薪資調升不及通膨物價上漲。

另一方面，明年元旦起，基本工資月薪將調升至2萬5250元，時薪則升至168元。估計約有194.28萬名勞工每月可多領1,250元，其中本國勞工有146.74萬人、外籍移工則有47.54萬人，而時薪約有51.11萬名勞工受惠。

1名網友在PTT發文，在全球化的時代，比起低薪低物價，高薪高物價好像真的比較好，相對容易吸引到人才，這只是其中一個優點而已；原PO強調，原物料價格好像全世界也蠻統一的，「感覺上要好好檢討薪資結構了」。

許多網友看了幾乎一面倒認同，「有很多產品是全球均價的，高薪水的好多了」、「當然雙高，還要考慮？」、「當然是雙高，不然幹嘛出國打工」、「當然雙高，蘋果又不會看收入定價」、「全球化時代物價趨近一致，差異的是人力價」、「高薪高物價，你還可以選擇去低物價的國家，低薪你想要去哪」。

但仍有少數網友持相反意見，認為這僅受惠受薪身分，如老人長輩、學生、家庭主婦、養傷的病人、亦或沒收入的家庭，導致一家之主負擔更重，這些沒領薪水的身分，要相對辛苦許多。