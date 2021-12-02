中信兄弟1日以5比0完封統一獅，台灣大賽以直落4橫掃對手奪冠，奪下系列賽MVP的詹子賢賽後感動落淚，「因為去年我是被罵的最慘的那1個。」

今年是詹子賢生涯第5度參與總冠軍賽，前4年表現都不盡理想，去年在7場系列賽中21打數只有4安打，吞下5次三振，打擊率1成90。但今年他在大賽不再「軟手」，4場比賽中12打數敲出5支安打，包含2發全壘打，打擊率4成17。

「跟去年比起來真的落差太大了。」能夠獲獎，賽後詹子賢也坦言意外，「因為其他隊友表現也很出色，自己每一場都是貢獻字典，沒想像（許）基宏、（陳）子豪那樣挺身而出。」

雖然去年大賽時表現不佳遭到球迷批評，但詹子賢仍努力把自己最佳狀態表現出來，「就再次面對就對了，做好自己，把能力展現出來，向那些沒那麼看好我的人證明自己。」

今年受到右手骨刺影響，整季幾乎都是帶傷上陣的情況下為球隊做貢獻，詹子賢回想起這一年的時間，感嘆：「一切走來都很不容易。我的棒球人生很多考驗啦！沒有想到我去年會這樣，今年又變這樣，不知道為什麼，很多采多姿。」