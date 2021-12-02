民進黨婦女部僅用63字聲援高嘉瑜，網友挖出2年前一篇批柯文哲的文章大酸「罵別黨就特別用力」、「超級敷衍」。(圖／民進黨婦女部臉書)

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴、監禁，震驚全台，不少政治人物不分黨派，紛紛聲援高嘉瑜，但民進黨婦女部事發後未在第一時間表態，事隔一天才PO文，卻僅簡短63字譴責男方也惹來質疑，更有網友翻出2年前婦女部一篇批評台北市長柯文哲文章，大酸「有夠敷衍」、「跨時空雙標」。

高嘉瑜遭施暴，傷口照片曝光，慘不忍睹，但民進黨婦女部未在第一時間表態，事隔一天後也僅寫下「譴責暴力，任何人都不該成為受害者！嘉瑜委員遭遇暴力，我們震驚與憤怒。無論發生什麼事，任何人都不該面對這樣的遭遇，面對施暴者，婦女部譴責到底！」，但簡短63字也讓人質疑敷衍了事。

不少網友湧入文章下方留言嘲諷：「終於睡醒了哦」、「我以為你們是靠顏色在譴責欸，是這次太嚴重了，才發那麼短的聲明敷衍一下嗎」、「隔了整整一天，反應真迅速」、「感覺好敷衍，婦女部這樣要支持者怎麼支持下去啦」、「婦女部明顯跟甲魚不是同一卦的」、「要總統講話你們才睡醒喔？ 要不要乾脆改叫婦女新聞部」、「連宣傳公投的文章都比這用心多了」、「看來宣傳四個不同意>譴責別黨性別暴力>>>>>譴責黨內性別暴力」、「黨內同志果然有差別待遇，事情都發生多久了現在才發文」、「絕口不提加害人呢」、「發文比警察辦案還慢」、「好歹高嘉瑜也是你們家的人耶」。

更有人翻出2019年婦女部譴責柯文哲性別歧視的PO文，大酸：「要不要看一下當時你們罵柯文哲文章寫多長啊，笑死」、「別黨的出事都洋洋灑灑寫千字文，自家的60字簡單帶過」、「跨時空雙標」，其文章更被轉至PTT笑話版嘲諷：「拿尺量了一下圖片，罵柯的文章8.2公分，挺高嘉瑜的1.5公分」。