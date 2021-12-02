港湖女神高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，後者至今雖認有動手，但仍不認錯，到底為何當天在飯店會被林秉樞暴打，高嘉瑜今天在節目上也還原真相，原因竟只是因為「不知道藥包怎麼吃」，林就暴怒，並將她的東西全都丟到走廊上。

高嘉瑜在《新聞大白話》上還原當天情況，她說，林秉樞當時身體不舒服，要她去藥房幫忙買藥，自己把藥買回來後，對方問「這要怎麼吃」、「飯前還飯後吃」。

高嘉瑜說，當時她回答「藥一共有12包，可能是1天吃3次，一共4天份，應該看得出來」、「上面應該都有寫飯前飯後」，沒想到林秉樞勃然大怒，認為高嘉瑜沒跟藥房問清楚，敷衍了事，根本不在乎他身體不舒服，當下就把藥包丟到地上，接著將高嘉瑜包包拿到房外全部倒出來，服務生察覺後想上前幫忙，還被林秉樞威脅不准幫。

高嘉瑜表示，當下林秉樞情緒激動，接著問他有沒有跟前任聯絡，得知馬文鈺有傳小孩照給高嘉瑜看，高嘉瑜還有幫對方小孩買東西，就痛毆高嘉瑜整晚，把高嘉瑜打成豬頭，還逼她下跪。高嘉瑜說自己也沒向服務生求救，因為怕再次激怒林秉樞後，不知道會做出什麼事。