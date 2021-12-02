自偶像男團Lollipop棒棒堂出身的楊奇煜(小煜)日前推出新個人單曲〈不在場祝福〉，MV邀來鄭人碩、在《角頭》系列電影表現亮眼的硬底子演員吳震亞、以及新生代實力派女演員廖曉彤合作，楊奇煜在MV中演技大爆發，原本就是「肌肉擔當」的他，更為了MV不浪費好身材大演肉搏戲，除了濕身秀出厚實胸肌深情演唱。

楊奇煜在拍攝現場更「豁出去」竟「轉性」被男神鄭人碩「套牢」還獻吻臉頰，兩位大男人一場在床上爭執而抱在一起近身戲碼更是飄散濃濃男情「腐味」，狀似BL劇情的「床戲」令人遐想，當中最令他印象深刻的無非是被鄭人碩親然後又用手做戒指「套牢」的戲碼，當下演完後楊奇煜第一個反應是「第一次被這麼大的嘴親，又濕又燙！」

問到被男生「套牢」有甚麼感覺，楊奇煜笑說：「因為也才剛求婚沒多久，只是沒有被男人套過的感覺，很奇妙！」有趣的是，楊奇煜的正妹護理師老婆在看完MV中與鄭人碩的「床戲」後竟拍手叫好，除了稱讚自己老公表現超讚外，更笑說：「兩個人真的長得很像很搭，不如就在一起吧。」

楊奇煜近期重返《全明星運動會》第三季，透露先前第一季因比賽受傷的腳已完全復原，這次為了參加節目特別提早半個月做前置作自主訓練，從全身肌耐力訓練，到讓腳慢慢習慣重量跟使用狀況都下了不少功夫，為接下來比賽做足準備的他，信心滿滿地表示：「全力以赴應戰。」