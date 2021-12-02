空軍近年來加速將殲-7、殲-8戰機換裝為殲-10系列戰機，尤其在負有對台任務的東部戰區換裝作業，讓許多人關注兩岸空中戰力對比的變化。最近台灣也陸續接收了以原有F-16A/B Block20升級的F-16V，加上未來將接裝的F-16V Block70，兩岸空軍戰機在同時進行升級換代成為話題焦點。殲-10這款中共自行研發的戰機與F-16原有設計的功能上，雖有相似處，但並不完全相同。從表訂的性能比較未來在空中對戰能力，Block20升級的F-16V與殲-10C互有長短，若是Block70的F-16V，對上殲-10C就有較為明顯的優勢。

中共空軍近年來加速將殲-7、殲-8戰機換裝為殲-10系列戰機，最近負有對台軍事任務的東部戰區換裝時，特別受到台灣各界的注意。（圖／中國軍網）

台灣最近接收的是由原有140餘架F-16A/B Block20戰機改裝的F-16V，另外新購入的66架F-16V Block70則預計在2023陸續接收。由於F-16是上個世紀70年代開發的戰機，此一機型使用至今已近半世紀，雖然經過不斷升級改進，畢竟不像F-35或F-22兩款隱形戰機那麼先進，一些有關台灣空中武力的議論經常貶低其價值。大陸上有些評論甚至認為F-16V不僅難以匹敵殲-20，甚至連最近大批換裝的殲-10C都打不過，這種貶低台灣防衛力量的言論雖然在大陸是主流，但卻經不起嚴肅的討論。

F-16 Block20是上世紀90年代的設計，經過鳳展計劃的升級，在航空電子系統上升級了AN/APG-83有源相控陣列雷達，以及MMC-7000的任務電腦，座艙儀錶板則更換為大型戰術顯示器。(圖／中央社）

對殲-10C與F-16V戰力的比較，必須區別從F-16A/B Block20升級的F-16V與F-16V Block70的差異。前者Block20是上世紀90年代的設計，經過鳳展計劃的升級後，在航空電子系統上升級了AN/APG-83有源相控陣列雷達，以及MMC-7000的任務電腦，座艙儀錶板則更換為大型戰術顯示器。武器系統提升了AIM-120C5與C7視距外對空與對地、對海的打擊能力，加上新增JHMCS聯合頭盔顯示器，更能增強新升級的AIM-9X空對空對飛彈的格鬥能力。

F-16V Block70配備頭盔顯示器，在空中對戰時有更大的優勢。（圖／空軍司令部）

唯一較為遺憾的是原先傳出要將發動機升級為F-110並未實現，仍使用舊型的F-100，電子對抗吊艙也未更換。這批Block20升級內容看來主要是為了應急，是否下一批會更換則不得而知。但至少在這幾項升級後，應對殲-10B/C不致落於下風。

F-16V Block70配備AN/ALE-50型拖曳式誘餌的整合，在空戰中大幅增加生存能力。（圖／雷神公司）

至於未來要接收的新購F-16V Block70，升級的內容就更全面了。Block70是以賣給中東國家的F-16C/D/E/F等型號改進而來，機體結構改善後可以攜帶更多大型對地對海攻擊武器，發動機也換上更強大的F-110，航電系統上除沿用AN/APG-83雷達與MMC-7000任務電腦，配置了新型座艙顯示系統，還將電子對抗吊艙升級為新型的AN/ALQ-254固定式電戰莢艙，另外加上一批AN/ALE-50型拖曳式誘餌，這些都是出售給其他國家的F-16中罕見的先進裝備。尤其是拖曳式誘餌，中共到目前尚未開發出來，在空中對戰中能獲得更大的優勢。

F-16V Block70的武器除了原有的AIM-120C7之外，還能搭載哈姆高速反輻射飛彈（HARM）、AGM-154聯合距外武器（JSOW）、AGM-158聯合空地防區外飛彈（JASSM），空對空飛彈則改用新版的AIX-9X。相比之下，Block70機體經過強化、動力也更充沛、航電系統與與電子對抗性能更強，能攜帶大型距外飛彈與防區外飛彈，不只增強空戰性能，也增添了對海與對地戰術性攻擊能力。

台灣向美方爭取F-16V（Block70）戰機搭載美製AGM-158（圖）空射距外攻陸飛彈可能性很大，未來將成為我國空軍威力最強大的空射型遠程攻陸飛彈。（圖／美國空軍）

經過多項升級之後的F-16V Block70相較於殲-10C的優勢是非常明顯的，在空戰當中，尤其是殲-10C所缺乏的頭盔顯示器和AN/ALE-50型拖曳式誘餌的整合，可以在空戰中取得更好的攻擊機會，同時擴增在戰場上面對超視距攻擊的生存能力。在國際軍火市場相當搶手的法國飆風戰機，同樣也配備了拖曳式誘餌，據稱印度空軍購入的版本中也包括這項裝備，在中期短內是中共空軍必須面對的難題。另外，殲-10C的原始設計就是著重空中攔截功能，因此其掛架設計在使用視距外飛彈與對地對海飛彈上仍有些困難，進行空戰以外任務的能力受到較大限制。

印度新購入的法製飆風戰機也配備了拖曳式誘餌。（圖／印度國防部）

誠如近期接獲改裝版F-16V時一些分析所稱，未來台灣的空軍擁有的新購與升級的F-16V總數將達到207架，F-16V數量居全球之冠，空軍戰力在亞洲地區也是數一數二，甚至會高於日本與韓國，是一支不可忽視的空中武力。新裝備抵達後，空軍的作戰體系與防衛任務也會進行較大的調整，中共空軍與海軍勢必也會因應此一形勢做一些戰術與裝備上的改變，台海上空發生的重大變化也即將來臨。