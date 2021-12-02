民進黨台中市議員黃守達1日在臉書發文表示，醫師診斷他雙眼皆有視網膜剝離的症狀，需要盡快安排手術，會期中將告假，向市民抱歉。（摘自黃守達臉書／盧金足台中傳真）

民進黨台中市議員黃守達1日在臉書突發文表示，醫師診斷他雙眼皆有視網膜剝離的症狀，需要盡快安排手術，5日起至本次會期結束將向議會請假，黃守達台大法律學系畢業、台大法律學院法律學研究所碩士，是議會學霸議員，問政犀利，獲悉將為護眼手術，很多立委、議員、支持者紛留言祝他早日康復。

今年33歲的黃守達，平日戴著眼鏡，外人未察覺他的視力漸出狀況，近日還在臉書提醒市民注意停水時間與區域，不料，1日驚傳11月底右眼視力突然變得模糊，1日在出席公投說明會行程結束之後前往就醫，發現右眼視力僅剩0.3，被診斷出雙眼皆有視網膜剝離的症狀，需要盡快安排手術。

「我要向台中市的市民說聲抱歉」，黃守達說，雙眼皆有視網膜剝離的症狀，因雙眼需分次開刀處理，為配合手術後的休養，這段期間將難以履行法律賦予議員的職權。

他表示，從5日至本次會期結束，會向議會請假。對此，「我不知道該怎麼表達我的遺憾與愧疚」。

黃守達強調，這並不會阻礙他的團隊繼續運作，服務不會中斷，議題研究也不會停止，公投說明會更不會喊卡。個人事小，重要的是台灣的未來。

他指出，這個星期六下午2點半，在台中市中區武德宮前的公投說明會將如期舉行。

黃守達說，當天因為手術安排，他將無法到場。但幸好，說明會邀請到許多優秀的先進前輩來為大家說明。很抱歉，也很感謝。

雖然手術在即，黃守達心繫議會問政與民進黨公投公投說明會，強調屬於每一個關心台灣未來的市民，誠摯的邀請大家前來參加。

很多支持者留言慰問與祝福，有選民表示才看到他在路邊做選民服務，籲他保重，很多立委與市議員也留言祝福手術順利，早日恢復健康。