涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的男子林秉樞（中），新北地院2日訊問後認林秉樞涉犯傷害、恐嚇等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據及勾串證人之虞，且可能反覆實施恐嚇犯行，裁定羈押並禁止見接通信。（陳君瑋攝）

涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的男子林秉樞（中），新北地院2日訊問後認林秉樞涉犯傷害、恐嚇等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據及勾串證人之虞，且可能反覆實施恐嚇犯行，裁定羈押並禁止見接通信。（陳君瑋攝）

民進黨立委高嘉瑜指控男友林秉樞對她施暴並威脅散布不雅照，新北地檢署昨訊後依涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7罪，將他聲押禁見，新北地院今（2日）凌晨2時許獲裁准。林男今晨在法警戒護下步行回檢方時，媒體詢問：「有沒有什麼想對高嘉瑜說？」他回說：「她應該很開心啦！」

記者接著追問：「為什麼覺得高嘉瑜會很開心？」林秉樞答：「當初很多網友去周玉寇那邊罵的時候，她私下也很開心，很多人在罵總統的時候，她私底下也很開心啊！」隨後接著說：「我祝福她，祝福嘉瑜，還是在一起過，她是很不錯的人」。

對於究竟從事什麼工作？林秉樞說：「這不用跟你說」，被問到對收押禁見結果是否覺得很委屈？他輕笑三聲表示：「不用多說，沒關係」，稱「人生已經至此已經最低了，沒有甚麼可以失去的了。」

高嘉瑜遭林秉樞施暴事件曝光後，檢警昨凌晨火速將林男拘提到案，並在林男手機發現包括高嘉瑜在內共4女的性愛照，檢察官訊後向法院聲請羈押禁見；法院今（2日）凌晨開羈押庭，歷經2個小時庭訊，認為林男涉犯傷害、恐嚇等罪，犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串證人及反覆實施恐嚇犯行之虞，裁准收押禁見。

林男昨下午4時許移送新北地檢署複訊，喊冤稱：「我沒有偷拍」、「我和高嘉瑜在一起期間在飯店曾拍過很多影片」、「很多都是高嘉瑜本人掌鏡的」；遭檢方聲押禁見後，昨晚間10時30分移送院方開羈押庭時，林男提出三點聲明，否認偷拍私密影片及拿影片威脅高，強調絕對沒有拘禁高，但坦承動手打高，再三向高道歉，「男生打人就是不對」，最後稱：「嘉瑜跟小馬（高的前男友）已經贏了！」