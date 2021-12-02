檢調偵辦北市中山醫院勾結旅行社利用來台健檢漏洞，提供不實醫療收據，讓大陸女子通過來台自費健檢的門檻，以「假健檢」名義來台賣淫，繼諭令中山醫院前院長李偉政200萬元交保後，台北地檢署1日指揮調查局台南市調查處兵分2路搜索，以被告身分約談曾任三軍總醫院少將院長、現任中山醫院院長的謝士明到案。檢方訊後2日諭令謝男以200萬元交保。

除謝士明外，目前全案另有5名被告，前院長李偉政、現任副院長李世明各以200萬元交保，還有中山醫院企劃兼秘書沈淑珍10萬元交保，旅行社業者徐若婷、蔡長榮各30萬元交保。

涉案的李偉政是國內知名血液腫瘤科癌症權威，畢業於國防醫學院，曾任陸軍軍醫署少將署長，也曾在三總當過主任，而今天遭約談的謝士明，曾任三軍總醫院院長及中華民國心臟學會榮譽理事，是心臟科名醫。

檢調調查，依據規定，大陸人申請來台醫美健檢，以個人名義提出來台醫美申請，醫學中心的醫療收據不得低於2萬元，非醫學中心則不得低於1萬5000元。但檢調懷疑，中山醫院明知部分申請人未達1萬5000元的來台健檢門檻，但仍所開具金額足額的不實收據，協助陸人以健檢名義入境來台，涉嫌違反兩岸人民關係條例、偽造文書罪。

檢調追查，中山醫院2016年至2019年間，與旅行社業者合謀，由旅行社提供陸客名單及代為送件，醫院再以規定的1萬5000元收費標準，於醫療收據上填載陸客名字，上傳至移民署申辦系統協助申請，通過後將入出境許可證電子檔寄送陸客憑證入境，每次可停留15日。

檢調查出，3年來中山醫院開出1萬多張醫療收據，至於此次被查獲來台後卻從事賣淫的大陸應召女有10人。