人體的T細胞可以檢測到癌細胞並摧毀它，然而在大多數癌症患者中，T細胞一旦進入腫瘤周圍的環境就會失去該功能。

●T細胞可以檢測到癌細胞

科學家們試圖利用那些缺乏光澤的T細胞來治療病人，即癌症免疫療法，這種療法都集中在直接尋找刺激這些T細胞的方法。麻省理工學院的研究人員現在發現了可以間接喚醒這些T細胞的一種可能性，即利用樹突細胞（Dendritic cell，簡稱DC），它是一種存在於人體的免疫細胞。

在一項新的研究中，研究人員發現了一種特殊的樹突狀細胞亞群，它們有喚醒T細胞的獨特方法，這些樹突狀細胞會將自己隱藏在腫瘤蛋白中，接著模仿癌細胞並讓T細胞做出反應。

●提高癌症免疫治療的有效性

「我們知道樹突狀細胞是非常重要的抗腫瘤免疫反應，但我們不知道真正構成樹突細胞的機制是什麼。」蒂芬妮是霍華德美國麻省理工學院的教授，她說：「研究結果表示，找到刺激特定樹突狀細胞群體可以幫助提高癌症免疫治療的有效性。」在一項對小鼠的研究中，研究人員發現了刺激這些樹突細胞可以減緩黑色素瘤和結腸腫瘤的生長。

●樹突狀細胞類型

當腫瘤開始形成時，它們會產生被T細胞識別為外來物的癌蛋白，因此T細胞會在腫瘤變大前就將其消滅，在其他情況下，腫瘤能夠分泌化學信號去喚醒T細胞，讓腫瘤繼續不受抑制地生長。

雖然說樹突狀細胞有助於抗腫瘤的T細胞，但樹突狀細胞有許多不同的亞型，它們在喚醒T細胞中的單獨作用還沒有完全被描述出來，因此在這項研究中，麻省理工學院的研究小組才想要研究哪種樹突狀細胞參與了T細胞的反應，從而成功地消除腫瘤。

當腫瘤開始形成時，它們會產生被T細胞識別為外來物的癌蛋白，因此T細胞會在腫瘤變大前就將其消滅，在其他情況下，腫瘤能夠分泌化學信號去喚醒T細胞，讓腫瘤繼續不受抑制地生長。

雖然說樹突狀細胞有助於抗腫瘤的T細胞，但樹突狀細胞有許多不同的亞型，它們在喚醒T細胞中的單獨作用還沒有完全被描述出來，因此在這項研究中，麻省理工學院的研究小組才想要研究哪種樹突狀細胞參與了T細胞的反應，從而成功地消除腫瘤。

研究人員隨後分析了這些腫瘤中存在的樹突狀細胞群，樹突狀細胞的主要功能之一是從死亡細胞（如癌細胞或被病原體感染的細胞）中吸收碎片，然後將蛋白質碎片呈現給T細胞提醒它們有感染或腫瘤的存在。

而研究結果就發現「DC1細胞」是抗腫瘤免疫所需的主要樹突狀細胞類型，它與能夠與T細胞相互作用，而「DC2細胞」則是未知的喚醒狀態，這是一種不同類型的樹突狀細胞，它在復發的腫瘤中驅動T細胞作用。

研究作者說：「我們的免疫系統是有一定規律的，可以因細微差別作出非常顯著的反應，從免疫學的角度來看，這一點是很有趣的。」