台鐵又有狀況？一名網友日前搭乘自強號從彰化前往台北，期間車廂瘋狂震動，發出巨大的聲響，除了空位椅子狂抖，車窗與窗簾也是抖個不停讓原PO抖到懷疑人生。誇張畫面引起討論，不少人質疑抖成這樣是否有安全疑慮。對此，台鐵表示，是該節車廂的車輪踏面有磨耗的情形，已經先將該節車廂換下來了。

一名網友日前在《爆廢公社二館》上表示，搭乘台鐵134次自強從彰化前往台北，沒想到列車行駛過程中，車廂竟瘋狂抖動，像是開在充滿小石子的道路上，由於列車抖得實在太誇張，感覺車體都快要散開，引人擔憂安全疑慮，但原PO表示，司機稱這樣的狀況沒有安全問題，只說是軌道和輪子的問題，就這樣繼續照開，一路抖回台北。

影片畫面中可見，只見空無一人的座位狂抖，像是有人惡作劇用力搖晃一樣，用手機對著拍都有點難聚焦，最扯的是，除了空位狂抖之外，列車的窗戶與窗簾也是抖個不停，誇張到讓人感覺車子快解體了，也讓原PO哀嚎說「抖到懷疑人生」。

列車瘋狂抖動的畫面，讓不少網友吐槽說，感覺像是坐到了按摩列車。「按摩座椅車箱不加價，賺到了」、「不用投幣的按摩椅」、「坐按摩椅還嫌棄」、「邊坐車邊按摩，一舉兩得」。另也有人開玩笑直呼，難道是最近天氣變冷，自強號冷到發抖？

另也有不少民眾質疑，這樣的車廂真的安全嗎？抖成這樣實在有點誇張了。「誇張了！安全問題」、「感覺坐在上面會吐死」、「有點誇張耶！可是我也沒想到自強號抖那麼厲害，怕會解體，如果維修的話會比較安全」、「好可怕欸」、「是椅子鬆掉了嗎？」、「有點恐怖，說不定車廂有什麼問題」。

對此，台鐵則回應說，民眾反映車廂抖動的狀況，經詳細檢查後發現，主要是該節車廂的車輪踏面有磨耗的情形，造成車輛行駛時左右擺動較明顯，目前已先把此車廂換下來了，後續將對該車廂的車輪進行璇銷處置。