高金素梅、羅智強現身台北街頭進行公投宣講活動。(取自中時新聞網影片)

現身北市街頭拚公投！ 高金素梅轟政府「思緒無能」：人民非常憤怒

四大公投投票日進入最後倒數階段，正反方交鋒激烈，不少政治人物也投入宣講。其中無黨籍立委高金素梅也展開「公投小戰車宣講」活動，昨(1日)在台北街頭和國民黨台北市議員羅智強、游淑慧一起進行宣講，引發不少人關注。高金素梅也在臉書寫下，感謝羅智強、游淑慧，「攜手合作的感覺真好！」

高金素梅昨表示，人民真的已經生氣了，希望人民的生氣、怒吼的聲音，總統蔡英文跟民進黨政府能聽見，現在蔡英文用一紙行政命令，不聽人民的聲音，那麼我們當然也要她下台，「剛剛我在北市從立法院沿路站在小戰車的途中，我感受到台北市民的憤怒」。

高金素梅昨在臉書寫下，寒風細雨中，在台北為食安、為藻礁、為民主、為能源，更喊話「四個都同意，台灣更美麗」，也感謝羅智強、游淑慧，「攜手合作的感覺真好！」不少網友見狀也對此留言表示，「感恩、感動謝謝高金委員」、「認真的女人最美，我支持，加油」、「了不起的女戰將」、「謝謝你們，上戰車要戴帽子保暖！保重身體最重要」、「遍地開花，螞蟻雄兵，全民皆兵，努力不懈，才能得到真正想要的結果」。

羅智強也在臉書發文指出，和游淑慧一起登上了高金素梅委員的公投小戰車，台北的天很冷，車上寒風襲來、加上天空飄著細雨，三個人的手都快凍成冰棒，但這絲毫不影響拚公投的鬥志。他更透露，這一段時間巡迴全台宣講，發現「整個台灣都快民進黨的『看板海』淹沒了」。

羅智強說，而我們只有窮酸的帳篷、窮酸的小戰車，以及被冷風凍結的三個人形冰柱，用啞破的聲音為食安、為民主、為藻礁、為能源呼喚四個同意，「是的，這是一場極不公平的公投之戰，但我們無畏也無懼，就是奮力向前，戰鬥到底！」