78歲的陳女士，先前患有糖尿病、慢性腎衰竭、腦中風、帕金森氏症及長期臥床，這次因早上家屬起床，發現其腳底莫名其妙有一個大水泡，故趕緊送醫院急診室求治。醫師在身體檢查後發現，其右腳底有一個約1.5%體表面積的大水泡，但足背、小腿或另一隻腳都沒有特別的異常。在仔細詢問陳女士下，才知是因最近天氣寒冷，家屬買一紅外線鹵素燈電熱器放在床尾，可能是因患者年紀大又糖尿病所以末梢感覺異常，在長時間烘烤下導致腳底三度燙傷。

●電暖器溫度不會高 增添無形危險

安南醫院急診室柯淇淋醫師表示，一般來說，電暖器溫度並不會太高，不像熱水或炒鍋一樣動輒8-90度，故使用上都會特別小心；因電暖器溫度不會高達8-90度，大家靠近都只會覺得溫暖而失戒心，反而更增添無形危險機率。

●低溫燙傷 熱度因接觸時間長導致

就燙傷而言，柯淇淋指出，有兩件事需要考慮，一是溫度，二是接觸時間。當碰到的東西溫度很高時，就算接觸時間很短也會燙傷，就像炒菜時被鍋子燙傷，只要輕輕一碰就是一個水泡；而另外一種燙傷稱為「低溫燙傷」，就是溫度雖沒有很高，但是接觸時間過長，因此熱度慢慢累積，同樣會導致燙傷發生。

柯淇淋補充，低溫燙傷其實在生活中並不少見，比如去海邊玩一上午或下午後，臉部會發紅，身體皮膚會脫皮，這就是曬傷，因此曬傷就是最常見的低溫燙傷。

●高風險群 使用電暖器要注意

柯淇淋提醒，一般人當在睡覺時會翻身，不舒服也會移動並不會持續接觸熱源，所以在使用電暖器就不需擔心燙傷問題。

但是，就中風無法移動病人或有糖尿病病人、手腳麻木有感覺障礙病人、喝醉酒吃安眠藥睡到不省人事的朋友來說，用電暖器就要特別小心，像此類高風險病人，一般是不建議使用電暖器，如真要使用最好使用定時裝置以減少持續使用時間，但更好的選擇是是使用暖氣空調，既省電也相對安全許多。