上周南非出現的最新COVID-19變種病毒Omicron，各國疫情再度拉警報，也帶動富邦基因免疫生技ETF所追蹤的『NYSE FactSet全球基因免疫生技指數』單日上揚近2％，為10月底以來單日最高漲幅。富邦基因免疫生技(00897)ETF經理人沈誌棠指出，疫苗供不應求的商機仍在，伴隨各國政府持續支持相關產業，產業併購活動熱絡，仍持續看好整體產業中長期表現，故中性偏多看待後續產業動態。

近期生技市場投資人情緒較為低迷，其中疫苗概念股隨著口服藥的出現以及財報表現不如預期而走勢承壓。依據最新的美銀美林11月份經理人調查報告，投資人的風險偏好升溫，資金開始回流至股票市場，尤其又以美國與歐洲等成熟國家為主；依產業面而言，醫療產業也從10月份的減碼轉為增持。

在全球經濟復甦前景不變之下，科技的進步與突破性成長亦將持續。尖端醫療技術的成功應用，已由莫德納、BioNTech(BNT)開了第一槍，未來將會運用在更多疾病上。在每年第四季舉辦的各大生醫年會上，生技公司紛紛展現其技術上的突破與臨床實驗結果。因此沈誌棠表示，只要中長期產業的前景利基仍在，短期的修正反而提供長期逢低布局買點。

富邦基因免疫生技(00897)ETF成分股中，除了有運用mRNA技術的莫德納與BioNTech，指數成分股中亦包含其他運用創新生物技術的公司，如近期法商Valneva公司宣布新冠疫苗VLA2001臨床第3期試驗結果良好，比起AZ疫苗的副作用較少，股價從消息發布10/18以來，已上漲40.24％，今年以來更是上漲188.26％。

此外，NYSE FactSet全球基因免疫生技指數透過『關鍵字選股』邏輯，掌握生技產業的先進技術，不論是mRNA/RNA技術或是CAR-T/T細胞療法皆被納入，並且每年調整關鍵字，掌握產業趨勢，與時俱進。並透過全球布局，以及穩定波動度之權重設計，讓投資人可以安心參與生技醫療領域的商機成長。

沈誌棠強調，由於生技產業鏈複雜、艱深，個股波動度大、投資人選擇標的不易，選擇ETF參與生技醫療領域的商機成長，適合想跟上投資潮流卻又無從著手的投資人。