民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發全台關注。一位PTT網友「CrazyWinnie沒品維尼」屢發文試圖為林洗白，並對高前任男友馬文鈺做出多項指控，其真實身分遭起底，是有「台獨機關槍」之稱的李柏璋。李今日（2）回應，他是受台南某重量級人物親自請託，加上林傳來高親筆自白書，才會協助發文帶風向，事後才知林這麼離譜，他和好友都被騙慘了。

根據《鏡週刊》今日報導，PTT帳號「CrazyWinnie沒品維尼」的李柏璋受訪坦承，他確實受人所託幫林秉樞發文帶風向，但事發之前並不認識林，是高嘉瑜受暴事件經媒體報導後，一位非常要好、在台南當地極負盛名、政商關係良好的朋友特別找上他，希望熟悉PTT操作的他能幫忙林，他也因此才與林聯繫。

李柏璋指出，林秉樞當時宣稱，事件起因是高嘉瑜前男友不斷糾纏、鬧事，他目的是為保護高，並提供「高嘉瑜自白書」。因上面的筆跡與網路上高簽名相似度極高，他才會誤信林的說法，決定要幫林。

李柏璋強調，事後有更多證據爆出，包括高嘉瑜被打得遍體鱗傷的照片以及高的親口說詞等，他才發現高的自白書是在被脅迫下寫成，他跟好友都被林秉樞騙了，也驚覺林四處攀關係的慣用手法。李表示，他已透過中間人向高解釋；至於是否向高致歉，李則否認，因為他認為自己也是被騙的。