「印度神童」阿南德多次預言成功，讓不少網友深信不疑。他曾警告12月要更加小心，全球疫情可能會加劇，沒想到Omicron變異株就出現，讓世界各國紛紛祭出邊境政策，近日他又有最新預言，他提醒12月有6件事要特別小心，包括疫情與病毒範圍會擴大、國際政治局勢、洪水氾濫、房地產業及畜牧業等。

阿南德上月26日於YouTube頻道《Conscience》上傳影片警告，大家要特別注意12月的第二周，這個時間點可能會看到更大的疫情危機，與病毒傳染的範圍會再擴大，且在明（2022）年全球將面臨多個災難。

阿南德表示，受到木星逆行的關係，許多疫苗接種率高的國家，也會面臨高感染率，包括英國、以色列、法國、西班牙、瑞典及日本等，多達17個國家都已出現疑似Omicron變異株病例，也要注意國際政治局勢變化，特別是大陸與印度邊界的發展，有可能在明年3月至4月間，出現狀況。

阿南德說，全球氣候變遷也要注意，特別是洪水氾濫問題；另外，因為月偏食的關係，是血月、紅月亮，在這2至3個月內，要留意房地產業、畜牧業的發展，最後他也說，印度的經濟也是值得關注的事。

阿南德也提醒，疫情雖然嚴峻，但疫苗並非萬靈丹，建議大家從大自然中得到防衛武器，也就是保持健康的生活方式，才能對抗疾病，可吃沒有加工過的食品、呼吸新鮮空氣、多曬太陽，別重度使用3C產品，要適時釋放壓力。

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