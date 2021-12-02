中方軍機頻擾台 台灣部署戰機和飛彈系統回應

就在兩岸緊張升高，美中進行高超音速武器競賽之際，北京和華府軍事高層準備進行對話。

據《南華早報》（South China Morning Post）2日報導，知情人士透露，就在11月美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平舉行視訊峰會後，兩國軍方一直進行接觸，探討美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）和中共中央軍事委員會副主席許其亮，還有中國國防部長魏鳳和會談的可能性。

知情人士說，這是拜習視訊峰會達成的共識之一，兩位領導人已責成軍方商討相關安排。雖然對話的形式和細節尚未敲定，但消息人士透露，雙方考慮在1月初舉行電話或視訊會議。美國軍事官員雖尋求與中共軍方維持開放的溝通管道，以防可能爆發衝突，但由於雙方一直無法對誰要和奧斯汀對話取得共識，因此會談遲遲無法舉行。

儘管美方一直推動要與許其亮會談，但中方認為，該由魏鳳和奧斯汀對話。